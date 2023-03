CCR RioSP inicia cobrança de tarifa free flow na Rio-Santos - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 08:38 horas

Medida entrou em vigor à zero hora desta sexta-feira; a tarifa praticada é de R$ 4,10 para os carros de passeio

Sul Fluminense – Começou à zero hora desta sexta-feira (31) a cobrança da tarifa do free flow na BR-101, a Rio-Santos. Autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a tarifa praticada é de R$ 4,10 para os carros de passeio nos três pórticos da CCR RioSP, concessionária que opera a rodovia: Paraty (KM 538), Mangaratiba (KM 447) e Itaguaí (KM 414).

Para os veículos comerciais, segundo a CCR RioSP, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos. Aos finais de semana e feriados nacionais, a tarifa terá valores diferenciados para as duas categorias, das 18h de sexta-feira às 6h de segunda-feira: R$ 6,80.

Ainda de acordo com a concessionária, são isentos do pagamento da tarifa as motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas-moto, ambulâncias, veículos oficiais – próprios ou contratados de prestadores de serviço –, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e seus respectivos órgãos, departamentos, autarquias ou fundações públicas, bem como os veículos de Corpo Diplomático que possuam direito à isenção da tarifa de pedágio.

A concessionária destaca que o não pagamento da tarifa, em até 15 dias corridos da passagem pelo pórtico, está sujeito à multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de motorista, além de multa e encargos moratórios pelo atraso.

Pagamento

O pagamento do free flow acontece de duas maneiras: por meio da leitura de uma TAG (etiqueta eletrônica) ou pela leitura da placa. No primeiro caso, a passagem será cobrada direto na fatura da operadora do condutor, com o benefício do desconto progressivo, previsto em contrato de concessão, que varia entre 5% e 70%.

Já o motorista que não tem uma TAG instalada poderá efetuar o pagamento no portal web da concessionária, app da CCR – CCR RioSP ou pelo WhatsApp (11) 2795-2238 em até 15 dias corridos.