CCR RioSP inicia implantação de 270km de fibra óptica na Rio-Santos

A CCR RioSP iniciou a implantação de 271,67km de cabos de fibra óptica na rodovia Rio-Santos, a BR-101. Desse total, 219,07km serão instalados no trecho do Rio de Janeiro da rodovia. Os outros 52,6km serão implantados no trecho de Ubatuba (SP). Atualmente, os trabalhos acontecem em duas frentes simultâneas, sendo uma entre os municípios de Itaguaí e a cidade do Rio Janeiro e uma segunda em Ubatuba. Na semana que vem deverá ter início uma terceira frente de serviço, em Paraty.

A implantação da rede de fibra óptica acontece de forma subterrânea, com um corte no pavimento do acostamento, sendo feito o reparo após a instalação dos cabos de fibra óptica. Durante a execução dos serviços poderão ocorrer fechamentos de faixa da pista e do acostamento. A concessionária reforça que o motorista deve respeitar a sinalização implantada no local. A previsão de conclusão do serviço é para 2025.

A fibra óptica que está em implantação na Rio-Santos permitirá que a concessionária instale uma série de equipamentos e tecnologias. Entre eles, aproximadamente 300 Câmeras de CFTV que permitirão que o Centro de Controle de Operacional (CCO) da concessionária monitore 100% dos 270km da Rio-Santos. Também serão instalados 11 Painéis de Mensagens Variáveis Fixos (PMVs) e 15 estações meteorológicas.