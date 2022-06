CCR RioSP inicia trabalho no km 276, da Via Dutra, em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 11:14 horas

Barra Mansa – A CCR RioSP iniciou os serviços de desobstrução da pista às margens da via Dutra, no km 276, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa. No local, parte do talude cedeu após as fortes chuvas que atingiram a região no fim do mês de março. Como existe risco de uma nova queda de material, a concessionária realizou vistorias constantes no local, com objetivo de avaliar a melhor solução para remoção segura do material deslizado.

As equipes de obra e engenharia da concessionária farão o retaludamento provisório do aterro – processo de terraplenagem que garante maior estabilização do mesmo – para liberação da faixa interditada ao tráfego de veículos. O prazo previsto para conclusão do trabalho é de 30 dias. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser paralisados ou mesmo suspensos.

O acesso à via local está interrompido devido à queda de barreira. A opção para o motorista que está sentido Rio de Janeiro ou no sentido contrário da Via Dutra é utilizar o retorno no km 275 (Bocaininha). O motorista deve respeitar a sinalização implantada no trecho em obra.