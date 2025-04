CCR RioSP libera mais trechos da Rio-Santos; interdição segue em ponto crítico

Costa Verde – A CCR RioSP informou, na tarde deste sábado (5), a liberação de mais dois trechos da Rodovia Rio-Santos (BR-101), após inspeção das equipes de engenharia. O tráfego de veículos já está liberado nos seguintes trechos:

Entre os km 503 e 500, nas regiões de Itanema e Bracuí, em Angra dos Reis;

Entre os km 433 e 428, na região de Mangaratiba;

E entre os km 542 e 518, que abrange áreas entre Marituba (Paraty) e Itaorna (Angra dos Reis).

Apesar do avanço na liberação da rodovia, um trecho ainda segue interditado entre os km 473 e 455, aguardando nova vistoria técnica da concessionária. A CCR RioSP mantém equipes trabalhando no local e reforça que a liberação total dependerá das condições estruturais da via, comprometidas pelas fortes chuvas que atingiram o litoral sul do Rio de Janeiro.

A concessionária orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada ao longo da rodovia e alerta para a importância de redobrar a atenção ao volante. O monitoramento continua, e novos comunicados serão divulgados conforme o andamento das inspeções.