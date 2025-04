CCR RioSP monitora chuvas e pode interditar trechos da Rio-Santos neste fim de semana

Equipes da concessionária permanecem em estado de atenção, com veículos operacionais e máquinas prontas para atuar na desobstrução da pista caso ocorram deslizamentos ou outros incidentes que impactem o tráfego. Além disso, a operação conta com o apoio das Defesas Civis das cidades da Costa Verde, que também estão em alerta para possíveis ocorrências.

No momento, há previsão de interdição da rodovia, e a CCR RioSP segue monitorando os boletins meteorológicos. Caso medidas emergenciais sejam necessárias, como o fechamento da via, a concessionária garantiu que a comunicação será feita de imediato.

“Seguimos acompanhando os boletins de previsão de chuva forte, com volume alto, para este fim de semana. Importante reforçar que devido ao cenário atual há previsão de interdição da Rio-Santos. Caso ocorra (o fechamento), a concessionária tomará as medidas de segurança apropriadas e informará a todos os motoristas. O nosso objetivo é garantir a segurança de todos os que trafegam pela rodovia e das pessoas que residem nas áreas adjacentes”, explica Rodolfo Borrel, Gerente de Operações da CCR RioSP.

Dicas de segurança para motoristas

A CCR RioSP recomenda que, em caso de chuva intensa, os motoristas evitem trafegar pela rodovia. Caso seja necessário continuar o trajeto, a concessionária orienta as seguintes medidas de segurança:

– Diminua a velocidade: A chuva pode reduzir a aderência dos pneus ao asfalto, aumentando o risco de aquaplanagem.

– Verifique as condições dos pneus e das palhetas do para-brisa: Certifique-se de que estão em bom estado para garantir visibilidade e segurança.

– Acione a luz baixa dos faróis: Para aumentar a visibilidade e ser visto por outros motoristas.

– Mantenha distância segura: Deixe uma distância maior entre o seu veículo e o que segue à frente, pois a chuva aumenta o tempo de reação.

– Redobre a atenção nas curvas: A pista molhada exige maior cuidado ao fazer curvas.

– Evite freadas bruscas: Isso pode travar as rodas e causar perda de controle do veículo.

– Em caso de temporal, pare em local seguro: Em situações de visibilidade muito reduzida ou tempestade forte, busque abrigo em um posto de serviço ou cidade próxima.

– Evite o embaçamento dos vidros: Utilize o ar-condicionado ou a ventilação do veículo para garantir visibilidade.

Canais de Comunicação da CCR RioSP

Para informações sobre as condições de tráfego, o cliente pode acessar os seguintes canais:

* APP CCR Rodovias

* WhatsApp: (11) 2795-2238

* 0800 017 35 36