CCR RioSP prevê mais de um milhão de veículos na Via Dutra e Rio-Santos

Sul Fluminense – A CCR RioSP prevê que mais de 1,3 milhão de veículos devem trafegar pelas rodovias Via Dutra e Rio-Santos (BR-101) nesta quarta-feira (29) até domingo (02), devido ao feriado de Corpus Christi na quinta-feira (30). Na saída de feriado, o fluxo mais intenso é esperado para o sábado, com quase 300 mil veículos só na Via Dutra.

Durante todo o feriado as equipes de atendimento da Concessionária vão monitorar 24 horas por dia os dois sistemas viários, em conjunto com o Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego e equipes de inspeção.

Horários de maior movimento nas rodovias

Quarta-feira (29 de maio): entre 13h e 21h

Quinta-feira (30 de maio): entre 7h e 13h

Domingo (02 de junho): entre 11h e 21h

Itens de Segurança

A CCR RioSP reforça a orientação sobre a importância de os motoristas realizarem a manutenção periódica do veículo antes de viajar com a família nesse feriado. Itens como pneus, freios, faróis, lanternas devem passar por revisão para evitar transtornos durante o deslocamento. Além da manutenção preventiva do veículo, a Concessionária reforçará dicas de segurança por meio dos Painéis de Mensagem (PMvs), frases de conscientização sobre cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e uso do celular ao dirigir.