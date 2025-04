CCR RioSP realiza ação de conscientização sobre revisão veicular em Mangaratiba

Mangaratiba – A concessionária CCR RioSP realiza, nesta terça-feira (29), uma ação de conscientização voltada para motoristas que trafegam pela Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Mangaratiba. A atividade acontece das 15h30 às 17h, na Base de Atendimento da empresa, localizada no km 416 da rodovia, sentido norte.

Com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe de Operações da CCR RioSP abordará os condutores que passarem pelo local para alertar sobre a importância da revisão veicular antes de pegar a estrada, especialmente em períodos de maior fluxo de veículos.

Durante a ação, os motoristas receberão orientações sobre a verificação do nível de combustível, óleo, água do radiador, sistema de freios, além do funcionamento dos faróis e lanternas. Também será reforçado o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo e a maneira correta de acomodar as bagagens no porta-malas.

Outro ponto de destaque será o alerta para o aumento da distância de segurança entre veículos, principalmente em situações de pista molhada ou chuva, quando o risco de acidentes é maior.