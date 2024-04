CCR RioSP realiza ação educativa em Angra

Angra dos Reis – A CCR RioSP promove nesta quarta-feira (10), um café na passarela no km 486 da BR-101 (Rio-Santos). A atividade tem como objetivo orientar sobre a importância do uso do dispositivo de segurança como a maneira mais segura de atravessar a rodovia reduzindo o risco de ocorrências.

Durante a ação, com início previsto às 9h às 11h, será servido um café da manhã com café, suco, bolacha e bolo. Além disso, os pedestres e ciclistas receberão materiais educativo e orientações sobre travessia segura.

“Na ocasião, os pedestres serão orientados e conscientizados pela Concessionária sobre a importância do uso da passarela na travessia, como forma de garantir a sua própria segurança e de seus familiares. Elas (as passarelas) são fundamentais para evitar possíveis acidentes entre veículos e pedestres, além de integrar as regiões lindeiras à rodovia, garantindo a travessia segura na rodovia”, explicou Leandro Guimarães, o coordenador de Operação da CCR RioSP. A atividade tem o apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).