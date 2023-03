CCR RioSP realiza recuperação de talude em Angra dos Reis - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de março de 2023, 10:08 horas

Talude cedeu em abril do ano passado, na BR-101

Angra dos Reis – As equipes de engenharia e obra da CCR RioSP atuam esta semana na recuperação da parte superior do talude que cedeu, em abril do ano passado, no trecho de Angra dos Reis (RJ) da rodovia Rio-Santos (BR-101). O serviço acontece no km 463,450 e a previsão de conclusão é de cinco meses. Durante o período de obra, deve ser retirado um volume estimado de 160.000 m³ de terra, suficiente para encher 70 piscinas olímpicas.

No local, será aplicada a solução de terraplenagem – preparo do solo para receber a parte estrutural da obra – e implantação de drenagem superficial, processo que auxilia na remoção do excesso de água da superfície do solo. As equipes irão realizar o solo grampeado em áreas isoladas do talude, para estabilizá-lo.