CCR RioSP recebe currículos para vagas de pessoas com deficiência

Sul Fluminense – A partir dessa semana, o Serviço de Informação ao Cliente (SIC) da CCR RioSP estará nas cidades de Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Itaguaí, todas no Rio de Janeiro, além de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, recebendo currículos de pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades da concessionária são para início imediato e para banco de cadastro para as áreas administrativas e operacionais da concessionária nas duas rodovias – Via Dutra (BR-116) e Rio-Santos (BR-101).

A iniciativa faz parte das ações para promoção atração e seleção com foco na ampliação do time com a inclusão de Pessoas com Deficiência no Grupo CCR. A primeira parada do SIC será na cidade de Paraty, na próxima quinta-feira, dia 05/10. O veículo da concessionária ficará estacionado das 14h às 17h no pórtico de entrada do município, ao lado da Secretaria de Turismo do município recebendo currículos e esclarecendo dúvidas dos interessados em fazer parte do time da CCR RioSP.

Na sexta-feira, dia 06/10, o SIC estará na praça Nóbrega, no centro de Ubatuba (SP), das 9h às 12h. Entre os benefícios oferecidos pela Concessionária estão vale refeição/ou alimentação, assistência médica, seguro de vida, participação nos lucros, folga no dia do aniversário, gympass (academia) e programa de saúde e qualidade de vida.

Segundo dados de 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem uma população estimada de quase 19 milhões de pessoas com algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou possuir deficiência mental / intelectual.