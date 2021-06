CCZ de Resende registra mais de 500 adoções de cães e gatos

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 16:30 horas

Resende – O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) já registrou 567 adoções de cães e gatos nos últimos quatro anos, em Resende. O levantamento estatístico de animais adotados compreende o ano de 2017 e o mês de abril de 2021, período em que as feiras foram intensificadas pela prefeitura.

Para incentivar a adoção responsável dos animais, a prefeitura de Resende criou um Instagram (@cczcanilresende) para compartilhar o dia a dia do canil com os seguidores e a população em geral.

O secretário de Saúde, Tande Vieira, detalhou a importância do incentivo às adoções de caninos e felinos.

– A demanda de pets abandonados, infelizmente, é grande, por isso, não é uma tarefa fácil mantê-los por tanto tempo no CCZ, já que sua capacidade não supre as necessidades da realidade do mundo afora. Diante disso, a prefeitura promove várias feiras de adoção, em média duas por mês, além de realizar parcerias na cidade, à procura de um novo lar para estes animais. O canal oficial do CCZ na plataforma Instagram vem ampliando a divulgação voltada para a adoção. A rede social reúne publicações sobre os animais disponíveis para a adoção, como adotar, os cães e gatos já adotados e os bastidores do canil – disse.

Critérios

Bruno Marins Souza, diretor do CCZ comentou os critérios para adoção dos animais. Cães e gatos com idade acima de oito meses serão entregues castrados pelo CCZ. Caso tenha idade inferior para a realização do procedimento será garantida a castração após o ato da adoção. Para adotar o novo tutor deve ser maior de 18 anos de idade e apresentar documento de identidade e comprovante de residência. O interessado pelo pet não precisa ser morador de Resende.

– O interessado poderá levar o bicho de estimação escolhido para a sua casa, mediante a assinatura do Termo de Adoção Responsável. O documento serve para que o novo tutor do animal assuma o compromisso de castrá-lo, além do seu bem-estar e cuidados necessários. É aconselhável que machos e fêmeas sejam castrados a partir do sexto mês. Existem muitos animais abandonados precisando de um lar e, principalmente, amor e carinho, por isso, incentivamos esta ação solidária – complementou.

Centro de Controle de Zoonoses

O Centro de Controle de Zoonoses segue com os atendimentos de animais de rua que apresentam alguma enfermidade e controle de doenças transmissíveis a seres humanos como raiva, febre maculosa, esporotricose e leishmaniose. O CCZ também desempenha atividades relacionadas ao combate à dengue, zika e chikungunya, além de desenvolver campanhas como a antirrábica animal, que acontece anualmente. Outro papel importante desenvolvido pelo CCZ é o procedimento de castração.

A sede do CCZ funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Rua Euridice Paulina de Almeida, no bairro Vicentina II. Para outras informações, o telefone da unidade é (24) 3360 9690.