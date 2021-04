Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 15:26 horas

Semana do feriado aumenta expectativas para o comércio

Barra Mansa – Com a chegada da Páscoa, data esperada por muitos setores do varejo em Barra Mansa, e com o impulso da pandemia fez crescer oportunidades para linhas diversas como: artesanato, gastronomia, lazer, entretenimento, moda infantil, cultural, entre outras. Com isso, a CDL-BM (Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa) tem boas expectativas de vendas no feriado do próximo domingo (4) e que ajudarão a alavancar a economia no município.

Neste ano, a indústria de chocolates divulgou estar otimista quanto ao seu desempenho, com crescimento na geração de empregos e perspectiva de aumento nas vendas dos produtos de Páscoa. No comércio varejista, a data traz um movimento diferente, segundo o presidente da CDL-BM.

– Esperamos um giro de capital na cidade nesses últimos dias que antecedem à data. Como a Páscoa este ano será dia 4 de abril, o maior investimento será mesmo nesta última semana de março. As datas comemorativas são essenciais para dar um gás na economia do município – disse o presidente Leonardo dos Santos.

Por conta do avanço da pandemia em todo o país, Barra Mansa determinou que os estabelecimentos comerciais funcionem de 10h às 17h, seguindo todas as normas de prevenção à Covid-19. Já no sábado, o horário de funcionamento vai de 9h às 15h.

Atuação do delivery

Além dos pontos comerciais que se preparam para a temática dos chocolates com vendas diversas desde os chocolates, ovos e também acessórios, papelaria, brinquedos e roupas, o delivery se mantém com a produção de cestas diferenciadas, presentes decorativos como blusas, canecas e produtos personalizados para serem presenteados. Segundo a pesquisa dos fabricantes de chocolates, a pandemia representou uma mudança importante de comportamento dos consumidores envolvendo a categoria: a compra de chocolate, antes uma indulgência mais impulsiva, acabou entrando mais nas compras planejadas.

Campanha

A campanha da CDL Barra Mansa segue ativa para toda a população no sentido de se evitar grandes circulações na rua e aglomerações, além de manter o uso das máscaras e limpeza das mãos.

– Vamos juntos evitar o aumento de casos, vamos juntos fazer a nossa parte em prol da saúde, da economia e empregos em nossa cidade. A conscientização é o caminho – ressalta Leonardo dos Santos.