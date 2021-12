CDL-BM aprova previsão orçamentária para 2022

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 17:49 horas

Barra Mansa – Na noite dessa quinta-feira, 9 de dezembro, alguns sócios efetivos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa (CDL-BM) estiveram presentes em sua sede para convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação e aprovação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2022. Seguindo o seu estatuto, que a entidade cumpre fiel e integralmente, a previsão de receitas e despesas foi apresentada para o próximo ano.

Faz parte do Estatuto, no Capítulo VII – Da Previsão Orçamentária e do Balanço Financeiro – no Art. 92: “As receitas, despesas e investimentos da CDL/BM serão estimadas em previsão orçamentária anual com aprovação em assembleia ordinária geral anual para vigorar no ano seguinte. § 1° – A previsão orçamentária será elaborada pelo Diretor Tesoureiro juntamente com o Presidente e aprovada em Assembleia Geral Ordinária; § 2° – Toda a receita da CDL/BM será aplicada para que se realizem seus objetivos, vedada a distribuição de resultados ou vantagens aos associados sob qualquer pretexto” e no art. 93 diz: “O Presidente da CDL/BM apresentará à Diretoria Executiva um balanço do movimento financeiro do exercício findo”.

“A CDL Barra Mansa se destaca pelo compromisso para com seus associados e sociedade e transparência em suas ações. E, ao promovermos essa Assembleia anual, além de estarmos cumprindo em regra nosso estatuto, demonstramos a previsão de nossas ações para o próximo ano, de forma técnica, estudada e tendo como base um planejamento orçamentário controlado e bem elaborado para que atividades aconteçam em prol do fortalecimento dos nossos associados e da entidade CDL”, destacou o presidente da CDL de Barra Mansa, Leonardo dos Santos.

Leonardo reforçou ainda, em uma retrospectiva 2021, que mesmo vivendo com dificuldades e superações, o varejo em Barra Mansa passou pelo teste. Para o empresário, a entidade tem sido um agente efetivo em várias conquistas coletivas, sem nunca deixar de ter o foco no atendimento ao seu principal público: o empresário – que encontra no associativismo a oportunidade de atuar em conjunto, em busca de seus objetivos.

“Em 2020 – com o início da pandemia coronavírus – estivemos juntos para apagar os incêndios e amenizar os danos de uma crise sanitária. Em 2021 entramos com metas para ir além. Relacionamento junto aos órgãos públicos municipal e estadual em luta para benefícios ao setor; trabalhos de capacitação do comércio; busca de parcerias que ajudem o micro e pequeno empresário; ações em nossa cidade que valorizem o comércio local; e a grande novidade foi a instalação da filial CDL mais próxima a todos, agora no centro da cidade”, enumerou.

Para 2022, o presidente faz planos e cita metas: “A pandemia mostrou que formamos uma sociedade mais amadurecida, com capacidade coletiva de superação e com olhar mais voltado à cooperação e menos à individualidade. Essa sempre foi a essência da CDL e vamos seguir esse rumo, buscando nossas novas versões. Contamos com a classe unida nesse propósito! Vamos seguir nossos trabalhos, planejando – como aqui estamos – o futuro em ações para o próximo ano e trabalhar bastante junto a nossa classe empresarial unida nesse propósito de ir além”, finalizou Leonardo agradecendo a colaboração da diretoria para a realização da Assembleia.