CDL-BM lança projeto de incentivo ao comércio

Matéria publicada em 27 de julho de 2022, 18:54 horas

Empresários que participaram foram premiados pela entidade com vale-compras para serem utilizados nas lojas associadas

Barra Mansa- Uma ação pioneira da CDL Barra Mansa foi lançada na manhã de quarta-feira (dia 27), durante café da manhã na sede da entidade. Como forma de homenagear a categoria pelo mês do Comerciante, foram distribuídos aos empresários participantes 100 vale-compras no valor de R$ 100 cada, uma injeção de R$ 10 mil no comércio da cidade. Os vales deverão ser utilizados nas lojas associadas à CDL até o dia 20 de agosto de 2022 e, de acordo com a diretoria, é uma forma não só de fortalecer as empresas locais como também de valorizar o empresário como consumidor.

“Uma ideia inovadora para uma entidade, pois campanhas assim são feitas apenas promocionalmente, como em época de Natal. A ideia é fazer girar a economia de nossa cidade, conectando cada vez mais o poder de compra entre as pessoas, ainda mais tendo em vista uma data expressiva como o Dia dos Pais”, explica o presidente da CDL, José Paulo Nogueira.

A empresária Raphaela Chieregate, da loja Kika Modas e Kids, esteve presente no café e foi uma das contempladas com o vale.

“Eu gostei muito da ideia e receber esse vale compra hoje aqui foi muito especial. Como consumidora, traz alegria e uma energia boa. E, como comerciante, certamente acredito na chance de aproximar o cliente e movimentar uma venda atrelada, afinal, por experiência, quando o consumidor faz uma troca ele geralmente compra mais alguma coisa”, diz Raphaela.

“Foi uma ideia genial da CDL. Traz como conceito a energia do comércio se ajudar, além de fazer as pessoas circularem pelas ruas e comprarem não somente produtos, mas também serviços em nossa cidade”, reforçou Willinete Rejane, da empresa Trat Spa Urbano.

Café empresarial

Este foi o primeiro Café da Manhã da CDL Barra Mansa tendo à frente o empresário José Paulo Nogueira como presidente da entidade. Empossado no último dia 23 de junho, após o desligamento de Leonardo dos Santos, José Paulo falou da satisfação em receber os convidados no evento, que já é tradição na CDL.

“E hoje, especialmente, homenageando os empresários da nossa cidade pelo Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho. É muito importante valorizar a categoria e destacar a força do pequeno empresário, que tem uma energia que contagia. E em Barra Mansa eles são muitos. No Brasil, de acordo com o Sebrae, são mais de 17 milhões de pequenos negócios”, lembra o presidente da entidade.

A CDL e seu importante parceiro e patrocinador do evento, o Sicoob, sortearam ao longo do café da manhã, diversos brindes entre os convidados. O evento contou com a presença de autoridades, representantes de entidades, do Movimento Lojista e de empresas parceiras como Sicoob e Sebrae.