CDL BM realiza eleição de nova diretoria para o biênio 2023/2024 - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 09:23 horas

Com pleito de chapa única, o empresário Gleidson Kelman Bragança Gomes assumirá a presidência da entidade em janeiro de 2023

Os sócios efetivos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa foram convocados para estarem na sede da entidade na manhã desta quinta-feira, dia 24, para Assembleia Geral Ordinária para eleger a nova diretoria que irá liderar a CDL de Barra Mansa para o biênio 2023/2024.

Seguindo o estatuto da entidade, a primeira convocação ficou marcada para às 9 horas, com 2/3 (dois terços) dos sócios efetivos presentes e, em segunda convocação, para às 9h30 minutos, com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Eleição da Nova Diretoria no Biênio 2023/2024.

O Presidente da Comissão Especial Eleitoral, Alício José Vilena de Camargo conduziu a assembleia e a nova diretoria foi apresentada pela Secretária da Mesa, a sócia-efetiva, Thaís Mattos. Com eleição de chapa única, a nova diretoria eleita por aclamação.

O empresário Gleidson Kelman Bragança Gomes proprietário da loja Varejão Têxtil assumirá o cargo de presidente da CDL BM em janeiro de 2023.

Na oportunidade, em breves palavras aos sócios e diretores presentes, Gleidson falou sobre sua trajetória na CDL, começando pela CDL Jovem e atuando como diretor nas últimas gestões, e fortaleceu a importância do trabalho ter como foco e diretriz as prerrogativas do comércio.

“O comércio é a nossa direção. Sempre foi assim e sempre deverá ser conduzido. Os legados das outras diretorias que por aqui passaram deixam sempre essa marca de agir em prol da classe, e a cada ano vemos a atuação da CDL cada vez mais forte, levando o nome da nossa cidade para outros lugares. Isso tudo, acredito devido ao trabalho de uma diretoria forte. Diante a tudo o que aprendi com vocês, e o tanto que tenho me preparado há muito tempo, assumirei a CDL no compromisso de seguir a missão da CDL para que a entidade continue a fazer a diferença por Barra Mansa. Obrigado pela confiança de todos”, ressaltou Gleidson.

Ao final da assembleia, todos os participantes, seguindo novamente o estatuto, assinaram a ata da Assembleia Geral Ordinária.

A nova gestão tomará posse em 1º de janeiro de 2023.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA CDL BM – BIÊNIO 2023/2024

Função Nome Empresa

Presidente Gleidson Kelman Bragança Gomes Varejão Textil

1º Vice-Presidente José Paulo Nogueira Sapataria Troca o Tênis

2º Vice-Presidente Almir Esteves Corrêa Barão Hidráulica e Elétrica

1º Diretor Secretário Jânio Alves Pereira Eurobreq Freios

2º Diretor Secretário Márcio Domingos da Silva Bilhares Bola Sete

1º Diretor Tesoureiro Leonardo dos Santos Joalheria Regina

2º Diretor Tesoureiro Vivaldo Moreira Ramos Transporte Generoso

Diretor de Patrimônio Marcos Antônio Arantes Alves Pardal Construção

1º Diretor de Produtos e Serviços erviços Xisto Vieira Neto Papatto

2º Diretor de Produtos e Serviços Jair Francisco Gomes Jair F. Gomes

1º Diretor Comercial José dos Reis de Oliveira Uai

2º Diretor Comercial Agnaldo Sebastião Raymundo Mini Mercado Estrela

Diretora de Eventos Juliana Lanes Rolim Óticas Carol

Diretora de Eventos Mariana Ventura Alves Mat. Construção Vila Maria

Diretor Propaganda/Promoções Leandro Amaral de Albuquerque Construbravo

Diretor Propaganda/Promoções Luiz Fernando Vasconcelos Magalhães Atletic Esportes

Diretor de Departamento Jurídico Rômulo Gonçalves Silva Joalheria Aline

Diretor de CDL Jovem Willian de Souza Arantes Agência Color

Conselho Fiscal

Rilmo Vieira de Souza Rilmo Calçados

Francisco Ramundo Dijore

Luis Antonio Nogueira Feris Casas Luan

Suplentes do Conselho Fiscal

Paulo Roberto Barbosa de Castro Castro e Castro Apoio Adm

Enéias Moreira de Souza E. Moreira

Izamara de Jesus Bastos Vieira Iza Modas