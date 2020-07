CDL de Volta Redonda emite nota sobre uso indevido de logomarca em vídeo

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 17:52 horas

Volta Redonda – A CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda) emitiu uma nota na tarde desta segunda-feira (06) sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais feito com trabalhadores do comércio. No vídeo, a logomarca da câmara foi usada indevidamente, segundo a CDL.

– Foi usada imagem do banner da campanha do luto pela perda de vidas, empregos e empresas durante a pandemia atrelada a depoimentos que não foram coletados pela nossa entidade.Sendo assim, esse vídeo não é de autoria da CDL de Volta Redonda. Nossa entidade desconhece o autor deste vídeo e o jurídico está analisando o caso – concluiu em nota.