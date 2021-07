CDL e entidades de classe de BM pedem mudanças no horário do comércio

Matéria publicada em 2 de julho de 2021, 14:43 horas

Barra Mansa – Diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio) de Barra Mansa se reuniram na noite de quinta-feira, di9a 01, para discutir a liberação do horário do comércio, que tem sido o pleito dos lojistas da cidade. Assim, mais uma vez, solicitam ao prefeito o retorno do funcionamento normal do comércio na cidade, inclusive aos domingos.

A proposta das entidades é para que o comércio – em seus diversos setores – possa voltar à normalidade de seus atendimentos já que, passado um ano e meio do início da pandemia, os estabelecimentos estão acostumados a seguirem protocolos sanitários, como uso de EPIs, álcool em gel e higiene das lojas.

De acordo com a CDL, os consumidores também têm sido conscientes com as medidas de prevenção no combate ao coronavírus. E, durante todo esse tempo, a CDL, junto às entidades, tem estado aberta e trabalhando junto aos governos municipal e estadual com diversas ações de enfrentamento à pandemia, de mãos dadas no combate ao vírus, alertando a classe e à população e trabalhando incansavelmente em busca de medidas que minimizassem os impactos da crise em aspectos sociais e econômicos na cidade.

– O ritmo da vacinação segue constante e progressivo em Barra Mansa, os números de casos e internações se mantém estáveis, conforme divulgação. Por tais motivos, nesse momento, pedimos o retorno do nosso horário normal do comércio, porque fazendo dessa forma o atendimento será diluído evitando aglomeração nas lojas de rua principalmente nesse segundo semestre do ano, quando o comércio finalmente espera por um aquecimento em vendas devido ao décimo terceiro e não auxílios do governo – explica Leonardo dos Santos, presidente da CDL BM que, junto às entidades ACIAP BM e Sicomércio, aguarda o retorno desse pleito ao governo municipal.