CDL envia nota à Alerj pedindo rejeição de projeto de lockdown no estado

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 08:35 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) se manifestar contrária a aprovação do projeto que tramita na Alerj (assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), propondo a adoção do lockdown em todo o estado. A entidade, em nota enviada aos deputados estaduais, afirma que considerar tal medida extrema e ressalta que a proposta deve ser discutida, amplamente com todos os setores que possam ser afetados direta ou indiretamente, como as entidades representantes de classe, governos municipais e lideranças da sociedade civil.

Na nota, a CDL afirma que “antes de qualquer medida de impedimento do direito de ir e vir, com suspensão total, ficando apenas serviços essenciais sob total controle, é preciso se esgotar todas as tentativas de combate à Covid-19 no âmbito da prevenção e tratamento, conforme vem sendo feito com medidas preventivas e a avaliação da capacidade de atendimento da rede municipal de saúde, uma vez que os municípios são soberanos na operacionalização de leitos e aplicação dos recursos destinados para o novo coronavírus”.

O presidente da CDL, Gilson de Castro, disse esperar que tal manifesto seja levado em consideração pelos deputados. “Esperamos que os excelentíssimos parlamentares entendam a complexidade de se fechar por mais tempo as empresas, seja indústria ou comércio de bens e serviços, gerando um caos econômico, ceifando vidas também pelo desemprego”, completou o empresário. Entre os argumentos citados no manifesto a CDL reitera o pedido de diálogo.