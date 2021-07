CDL prevê que aumento da energia terá um grande impacto no comércio

Matéria publicada em 6 de julho de 2021, 15:30 horas

Barra Mansa – Uma semana após a Aneel (Agência Nacional de Energia) ter definido o novo aumento da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que vai pesar no bolso das famílias, mas também de outros setores, o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Barra Mansa, Leonardo dos Santos, prevê que esse reajuste, de cerca de 5,5%, terá um grande impacto no comércio da cidade. Segundo ele, em decorrência da pandemia o segmento já está com suas margens “no limite” e agora, com esse novo custo, muitos lojistas vão acabar repassando o reajuste para o consumidor final.

– O comércio vai sentir muito esse aumento porque ele vem no momento em que as nossas margens estão mais apertadas. Vai impactar diretamente e, provavelmente, esse custo vai para o consumidor. As pessoas vão diminuir seu poder de compra por causa desse aumento. Muitas famílias já estão com o orçamento apertado, teve também o aumento da cesta básica, e tudo isso terá um reflexo enorme – sinaliza o presidente.

De acordo com Santos, as lojas e setores de serviços vão sentir esse aumento nos próximos dias, no entanto, alguns segmentos como padarias, supermercados e açougues, que utilizam maquinário pesado, serão os mais afetados.

– Esses setores vão sentir mais o reajuste e o mesmo vai acontecer com a indústria, que também consome muita energia e, naturalmente, vai refletir o aumento de preços dos produtos, já que é um processo de cadeia – observou o presidente.

Sentindo no bolso

Proprietário de um açougue, na Avenida Joaquim Leite, o comerciante Iago Fonseca lamenta o reajuste de energia para esse mês de julho. De acordo com ele, em seu estabelecimento grande parte dos maquinários precisa ficar ligada mesmo após o expediente e, com isso, ele já prevê que terá um custo maior na conta de luz, nos próximos meses. Além de uma câmara fria e três geladeiras para armazenar carnes, o açougue possui dois balcões e as máquinas de moer, cortar e a de serra.

– Esse aumento vai pesar bastante e com certeza elevar o custo final, que nem sempre vai de acordo com as vendas. Mas, infelizmente não tenho como desligar alguns equipamentos, como forma de economizar, porque senão isso vai implicar na qualidade de conservação da minha carne – explicou Fonseca.

Vice-presidente do Sindicato de Panificação e Confeitaria do Sul Fluminense, que envolve 17 cidades da região, o empresário José Orlando de Sousa, proprietário de uma padaria no bairro Ano Bom, é outro que lamenta o reajuste na conta de luz e se diz preocupado com um possível apagão, como o que ocorreu em 2001.

– Para o setor de padarias o custo com a energia é muito alto e esse reajuste veio em um momento já difícil, quando a nossa matéria prima, que é a farinha de trigo, teve um aumento de cem por cento. Muito nos preocupa tudo o que vem acontecendo e o nosso maior medo,além do aumento, é que o país enfrente um possível apagão. Porque pior do que ter que pagar caro é não ter energia e ficar sem produzir. Estamos passando por uma situação muito preocupante – diz o empresário.

Ao comparar o custo que a energia tem em seu estabelecimento, Souza explica que, embora o forno seja a gás, existe a parte elétrica que irá sentir o reajuste.E prova de que o consumo é alto, segundo ele, é que o custo com a luz elétrica, dentro da sua planilha de custo, vem depois do pagamento da folha de funcionários e de impostos.

– E essa é uma realidade de muitas padarias. Às vezes, nem o aluguel de um estabelecimento é mais caro do que a conta de luz. No meu caso, por exemplo , o custo de energia representa de 6% a 7% do faturamento – pontuou o vice-presidente, ao acrescentar que com a pandemia o setor de padaria sofreu um queda de 30% nas vendas, o que não corresponde a uma economia de energia, uma vez que uma maquinário precisa ser ligado mesmo que para produzir menos.

Sem ter muita opção para tentar economizar, nos próximos meses, o empresário disse que tem estudado um plano para otimizar a produção feita no forno elétrico, que envolve todos os produtos de confeitaria, para um mesmo horário.

– Com o pão de sal já não é possível fazer isso porque, em média, nós temos de 15 a 16 fornadas, por dia, e não tem como alterar essa rotina – concluiu Souza.