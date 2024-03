CDL Volta Redonda lança cronograma mensal de capacitação

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VR) criou um calendário de palestras para este ano de 2024, começando agora em março. A primeira desse circuito vai ser na próxima quarta-feira (20), às 19h30min, na Rua Simão da Cunha Gago, no auditório na sede da entidade, no bairro Aterrado.

Nicole Spacek vai falar sobre “Cultura Empresarial: Sua Empresa é um Reflexo Seu”. As inscrições são de graça para associados e podem ser feitas pelo (24) 99880-7007. Já quem não é associado, precisa entrar em contato para mais detalhes sobre como participar. Ela é diretora da NSA Contabilidade, tem formação em Ciências Contábeis e especialização em Cultura Organizacional.

O objetivo da palestra, segundo o presidente da CDL-VR, Leonardo Almeida, é mostrar para os gestores o quanto a postura deles frente aos negócios e aos seus colaboradores interfere diretamente no rendimento e no desenvolvimento da empresa.

“Temos buscado temas que também contribuem na liderança, porque, uma empresa com um gestor preparado, antenado com as tendências de mercado, mas também com a gestão de pessoas, faz toda a diferença na hora de incentivar o seu time a ter uma melhor performance. Além dessa, vamos trabalhar com outros assuntos que são importantes também, como marketing, estratégias de vendas e comunicação no digital, sempre pensando em preparar o comércio para datas especiais”, acrescentou.

O calendário completo, você pode acessar no site cdlvr.org.br ou na rede social @cdlvoltaredonda. Mais informações pelo telefone 99880-7007.