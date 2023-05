CDL Volta Redonda promove palestra com Caito Maia, fundador da Chilli Beans, em Julho

Matéria publicada em 29 de maio de 2023, 11:40 horas

Ingressos já estão sendo vendidos para associados, com valor diferenciado; para não-associados, venda começa dia 3 de junho, com valor de meia entrada solidária

Volta Redonda – No dia 11 de julho, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, vai promover, no Cine Nove de Abril, a partir das 19h30min, um grande evento com Caito Maia, fundador da maior marca de óculos da América Latina, a Chilli Beans. A palestra, em comemoração ao mês do comerciante, também lança mais um projeto da entidade, o “CDL Conexões”, que visa conectar as empresas, seus gestores e colaboradores a um mundo de conhecimento, troca de experiências, com histórias inspiradoras. Essa nova jornada pelo mundo dos negócios tem como tema “Inovação e Criatividade para Mudar a sua Forma de Empreender”.

Os ingressos para associados da CDL Volta Redonda já estão sendo vendidos pelo Guichê Web, com valores diferenciados, a R$ 39,90. Já a venda para não-associado começa dia 03 de junho. O valor do ingresso será de R$ 89,95, de meia-entrada solidária, com um quilo de alimento. Quem não fizer a doação vai pagar R$ 179,90.

“Ainda estamos acertando os últimos detalhes, mas, com certeza, vai ser mais um grande evento que vai surpreender a todos. Estamos trazendo esse exemplo de empreendedor, de empresário, com um olhar diferenciado, que vai nos ajudar a pensar e planejar o nosso segundo semestre com uma visão focada não só em vender mais, como também melhorar a nossa forma ver o nosso negócio, em gestão, qualidade em atendimento”, afirmou o presidente da CDL Volta Redonda, Leonardo Almeida.

Caito Maia

Empresário brasileiro, ele é fundador da Chilli Beans, maior marca de óculos da América Latina. É filho de músico, o que o influenciou na adolescência, quando sonhou e tentou viver da arte. Aos 18 anos mudou-se para os Estados Unidos para estudar na Faculdade de Música Berkeley em Boston, onde fez um curso de verão. Nesse período, voltou algumas vezes para o Brasil, e trazia na bagagem alguns óculos para revender. Para completar o orçamento, vendia os óculos que comprava na Califórnia para os amigos.

Ao voltar para o Brasil, passou a comercializá-los no atacado para distribuição em estabelecimentos multimarcas. Em 1998, decidido a investir e alavancar sua própria marca que exibia no Mercado Mundo Mix desde 1997, lançou a primeira loja Chilli Beans, na Galeria Ouro Fino. Um sucesso contabilizado hoje em mais de mil pontos de venda no Brasil e no exterior, em lugares como Brasil, Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, México, Tailândia e Caribe.

Além das lojas e quiosques tradicionais, a marca já conta com várias flagships. Em São Paulo, a loja conceito fica na luxuosa Oscar Freire e nos EUA, uma delas fica em Santa Mônica, na Promenade, o calçadão que concentra as marcas mais descoladas. Já em Portugal, a capital Lisboa é a sede da loja conceito.