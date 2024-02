CDL-VR promove segunda edição do ‘Noite D’Elas’

Volta Redonda – ​A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) promove no dia 7 de março, quinta-feira, a segunda edição do ‘Noite D´Elas’, em homenagem ao mês da mulher. O evento acontece no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal, a partir das 19h, com inscrições gratuitas pelo Sympla, a partir desta quarta-feira (28).

De acordo com a entidade, a importância do evento vem acompanhando o aumento do número de mulheres empreendedoras no país. Segundo dados do Sebrae Nacional, em 2023, as mulheres representavam 52% da população em idade ativa e, no universo do empreendedorismo, estão à frente de 34% do total de empresas.

​O ‘Noite D´Elas’ foi idealizado e criado pela CDL-VR em 2023 mas, este ano, será uma realização conjunta com a Aciap-VR (Associação Comercial), Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC-VR), Facerj (Federação das Associações Comerciais do Rio de Janeiro), prefeitura de Volta Redonda e Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo), tendo mais uma vez apoio do Sebrae.

​Para este ano, estão previstas duas palestras com Gabi Lopes, que é empresária, atriz, escritora e influencer; e com a empresária Karol Babadeira, primeira influencer de supermercados com mais de 600 mil seguidores, sócia e CMO das empresas Royal Supermercados e Empório Royale.

O evento também vai estimular o empreendedorismo feminino, sendo aberto apenas para mulheres, empresárias e gestoras, inicialmente associadas a essas três entidades em Volta Redonda: Aciap, CDL e Sicomércio, além de funcionárias dessas empresas. Além da palestra, haverá uma atração surpresa para fechar o evento. ​Uma das novidades na edição deste ano será a distribuição de máscaras inspiradas nos antigos bailes. A confecção será feita por mulheres que fazem parte de um projeto da Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos), de Volta Redonda.

Serviço:

Noite D`Elas

Dia: 07/03

Horário: 19h

Local: Teatro Maestro Franklin, Colégio Getúlio Vargas, Rua Cento e Cinquenta e Quatro, 783, Laranjal – Volta Redonda

Inscrições gratuitas: Sympla