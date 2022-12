Cedae e Pérolas Negras iniciam parceria para doação de dez mil mudas - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 15:36 horas

Resende – O Cedae irá doar 100 mudas por cada gol marcado na temporada pelos Pérolas Negras. A parceria fez com que 10.900 árvores tivessem o plantio garantido na Bacia do Paraíba do Sul com as equipes masculina, feminina e sub-20 do clube marcando 109 vezes no período.

A atacante Thais Almeida, da Academia Pérolas Negras, time de Resende, autora de 7 gols na Série A do Campeonato Carioca, em 2022, vai colaborar com o plantio de 700 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, doadas pela Cedae, por meio do programa Replantando Vida.

– Eu cheguei a brincar com o pessoal do clube que teríamos que fazer uma floresta só com o meu nome – diz, em tom descontraído, a artilheira do time.

O início do plantio das primeiras 4 mil mudas já doadas pela Cedae aconteceu na segunda-feira (12), na Fazenda Água Boa, que fica ao lado do Centro de Treinamento do clube, na Serrinha do Alambari, em Resende. A ação contou com a participação de jogadores e comissão técnica do Pérolas Negras.

Alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal Adelaide Lopes Salgado também passaram a manhã aprendendo um pouco mais sobre preservação. No final do evento, um certificado de protetores ambientais, assinado pelo presidente da equipe, Rubem César Fernandes, foi concedido aos estudantes.

– Hoje foi um dia incrível e especial por podermos contribuir com o meio ambiente. Acho que as crianças que nos ajudaram no reflorestamento vão levar para a vida toda a importância da preservação da natureza – afirmou Thais, que fez o plantio da primeira muda de urucum no local.

Chuva de gols

O engenheiro florestal da Cedae, Elton Abel, marcou presença no plantio. Ele comemorou a parceria e informou que a ideia se estende até para os grandes clubes do estado, como Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo.

– A ideia começou com o Pérolas Negras, mas vai ser muito bom se for adotada por outros clubes. A gente só tem a ganhar com a promoção do esporte pelo meio ambiente. Vai ser muito gol, mas a gente tem muita muda para plantar.

Todas as plantas são cultivadas nos viveiros florestais mantidos pela Cedae, que têm capacidade de produzir 1,8 milhão de mudas por ano de 254 espécies nativas da Mata Atlântica, das quais 40 estão ameaçadas de extinção. O trabalho ambiental – da produção ao plantio – é feito por apenados que integram o programa Replantando Vida, parceria entre a Companhia e a Fundação Santa Cabrini (FSC).

Somente este ano, o programa já doou mais de 200 mil mudas para 41 municípios do Rio.