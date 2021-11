Cedae realiza manutenção no sistema de abastecimento de Engenheiro Paulo de Frontin

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 10:45 horas

Engenheiro Paulo de Frontin – A Cedae fará manutenção preventiva no reservatório que compõe o sistema de abastecimento de água de Engenheiro Paulo de Frontin, na região do Médio Paraíba, na quinta-feira (02), das 8h às 20h.

Para executar este serviço, será preciso interromper temporariamente o fornecimento de água na sede do município. O abastecimento será retomado após a operação de manutenção, mas em alguns locais – como ruas mais altas – pode levar até 48 horas para normalizar.

De acordo com a Cedae, imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento para a execução do serviço. De toda forma, a Companhia recomenda aos moradores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que possam consumir grande quantidade de água durante o período.

Clientes da Cedae podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.