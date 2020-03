Cedae realiza reparo emergencial em Piraí

Matéria publicada em 5 de março de 2020, 09:06 horas

Piraí – A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro) está realizando reparo emergencial no município de Piraí desde a manhã da quarta-feira (4), na localidade do Bicame.

De acordo com a companhia, as fortes chuvas que atingiram a região Sul Fluminense nos últimos dias atingiu uma tubulação de água bruta da Cedae, gerando um vazamento na noite de terça-feira (3).

O serviço, que terá duração de aproximadamente 24horas, teve início na manhã de quarta-feira (4), e para isso foi necessário reduzir o sistema de abastecimento do município, que está operando em captação emergencial, com 50% da capacidade da ETA (Estação de Tratamento de Água).

– A oferta de água ficará reduzida na sede do município e nos bairros Jaqueira e Varjão. O abastecimento será retomado logo após a conclusão do reparo, mas pode levar até 72h para ser normalizado em áreas altas e pontas do sistema – explicou em nota.

Moradores de imóveis que possuem sistema de reservação, como caixa d’água ou cisterna, não devem sofrer desabastecimento.

A Cedae orienta que os moradores podem solicitar o carro-pipa pelo 0800-282-1195. A prefeitura de Piraí emitiu uma nota pedindo para que os moradores evitem o consumo excessivo de água para evitar maiores transtornos.