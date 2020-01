Cedae recebe máquinas para combater poluição na água consumida no Rio

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 16:04 horas

Rio – A Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), no Rio de Janeiro, recebeu ontem (19) a última parte do sistema que será usado para aplicação do carvão ativado na água.

A meta é combater a presença de geosmina, substância produzida por algas, que deixou a água que abastece a região metropolitana do Rio com gosto e cheiro de barro, gerando reclamações de consumidores, o que causou aumento significativo da procura da água mineral no comércio.

Segundo informou a Cedae, o maquinário foi feito sob encomenda. O carregamento de carvão também foi entregue ontem (19). O sistema já está sendo montado, prevendo-se o início da utilização do carvão durante esta semana, segundo a Cedae.