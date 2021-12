Cefet-RJ abre inscrições para cursos técnicos nível médio para 2022

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 17:14 horas

Inscrições gratuitas devem ser feitas pela internet até 7 de janeiro

Rio – Na última quarta-feira, dia 15, o Cefet-RJ abriu inscrições para 1.058 vagas de cursos de formação profissional técnica de nível médio, para o ano letivo de 2022. As inscrições são gratuitas e são exclusivamente feitas de forma online, com prazo até o dia 7 de janeiro.

A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico, utilizando a ferramenta tecnológica Sistema de Gestão de Concursos (SGC).

A previsão é que o resultado seja divulgado em 17 de janeiro, após as 18h, no site do Cefet-RJ. (http://www.cefet-rj.br)

As vagas são para as seguintes unidades:

– Angra dos reis: 80 vagas

– Itaguai: 80 vagas

– Rio/Maracanã: 512 vagas

– Rio/Maria da Graça: 90 vagas

– Nova Friburgo: 40 vagas

– Nova Iguaçu: 160 vagas

– Petrópolis: 36 vagas

– Valença: 60 vagas

