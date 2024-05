Celebrando o Dia das Mães com fortalecimento: Roda de conversa sobre empreendedorismo feminino no Park Sul

Sul Fluminense – Neste sábado, dia 4, reserve um tempo para se conectar conosco no Park Sul! Em uma iniciativa especial em comemoração ao Dia das Mães, estamos promovendo uma emocionante Roda de Conversa sobre Empreendedorismo Feminino. Com relatos inspiradores de mulheres que enfrentaram e superaram barreiras, o evento oferece uma oportunidade única para mulheres empreendedoras, mães e líderes se reunirem, compartilharem experiências e se fortalecerem mutuamente.

A Roda de Conversa sobre Empreendedorismo Feminino promete ser uma tarde de aprendizado mútuo e fortalecimento. Mulheres de todas as áreas profissionais e backgrounds são convidadas a participar e ouvir histórias de triunfo no mercado de trabalho, no empreendedorismo e na política. Desde mães empreendedoras que equilibram os desafios da maternidade com a gestão de seus negócios até líderes políticas que quebraram barreiras em busca da igualdade de gênero, o evento destaca a diversidade e a resiliência das mulheres em nossa comunidade. Com uma atmosfera acolhedora e inspiradora, a Roda de Conversa oferece um espaço seguro para compartilhar experiências, desafios e conquistas. As participantes terão a oportunidade de se conectar umas com as outras, trocar insights e conselhos, e criar redes de apoio que promovam o crescimento pessoal e profissional.

Para as mulheres empreendedoras em particular, o evento é uma chance de obter inspiração e orientação de mulheres que trilharam caminhos semelhantes e alcançaram o sucesso em suas áreas de atuação. De histórias de superação a dicas práticas de negócios, a Roda de Conversa oferece uma riqueza de conhecimento e experiência para ajudar as empreendedoras a enfrentarem os desafios e alcançarem seus objetivos. Não perca esta oportunidade única de se inspirar, se fortalecer e se conectar com outras mulheres empreendedoras, mães e líderes em nossa comunidade. Junte-se a nós no Park Sul neste sábado e faça parte de uma tarde emocionante de aprendizado e celebração. Esperamos por você!