Celebrando o Dia do Jornalista

Sul Fluminense – No dia 7 de abril, enquanto celebramos o Dia do Jornalista, é momento de refletir sobre a profissão que vai além das imagens clássicas de repórteres segurando microfones ou blocos de anotações. Aline Franco, jornalista e editora do Diário Delas, compartilha suas experiências e visões sobre um jornalismo multiforme, que se manifesta em diversas situações e formatos, inspirando colegas e leitores.

Reflexões de Aline Franco, jornalista e editora do Diário Delas, sobre a diversidade e paixão que permeiam o jornalismo contemporâneo.

Em meio às comemorações, é comum vermos imagens clássicas de jornalistas segurando microfones ou blocos de anotações, símbolos do jornalismo tradicional. No entanto, hoje quero compartilhar uma imagem diferente: a de do profissional imerso na correria de um dia intenso e repleto do jornalismo em todas as suas formas.

Ao longo da minha carreira, descobri que o jornalismo vai muito além dessa imagem estereotipada. Encontrei o jornalismo em situações diversas, em conversas informais, na criação de novos relacionamentos e na paixão por diversas áreas. Descobri um jornalismo diverso, amplo e especial, que se manifesta de inúmeras maneiras e que oferece um vasto campo de possibilidades de comunicação.

Apesar das dificuldades e da falta de reconhecimento, escolho seguir adiante, explorando os variados formatos do jornalismo. Sou grata pela oportunidade de ter trabalhado em diferentes meios de comunicação, desde a televisão até a assessoria de imprensa, compartilhando minhas experiências e aprendizados, inclusive as vivências maternas que se entrelaçam com minha jornada profissional.

Neste Dia do Jornalista, quero celebrar, não apenas os colegas de profissão que atuam em diferentes áreas – seja na TV, no rádio, em redações, agências ou empresas –, mas também a diversidade de histórias que contamos e vivemos. Cada jornalista, em sua essência, contribui para a missão árdua, porém apaixonante, de informar e contar as histórias que moldam o mundo ao nosso redor. Portanto, a todos os amigos jornalistas, em todas as suas formas e áreas de atuação, desejo um feliz todo Dia do Jornalista. Que possamos continuar inspirando uns aos outros e seguindo adiante, com o jornalismo sempre no coração e na essência do nosso trabalho. Afinal, todo dia é dia de celebrar essa profissão que nos desafia e nos apaixona a cada momento. Sigamos juntos na missão de informar e inspirar.

Aline Franco, jornalista e editora do Diário Delas.