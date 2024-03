Célia Jordão homenageia mulheres da região em Sessão Solene na Alerj

Rio – A deputada Célia Jordão (PL), autora da Lei estadual que instituiu o Março Violeta, mês de combate à discriminação de mulheres no mercado de trabalho no Estado do Rio de Janeiro, realiza, na próxima segunda-feira (25), uma sessão solene na Alerj para discutir os desafios e avanços na luta por igualdade de salários e oportunidades e homenagear mulheres de destaque em diversas áreas. Presente no evento, a primeira-dama do Estado e presidente do RioSolidário, Analine Castro, será uma das homenageadas.

“Alcançar a plena igualdade de gênero exigirá a ampliação de políticas públicas que permitam a conquista efetiva de espaços de poder pelas mulheres, além da criação de mecanismos que reúnam informações sobre situações discriminatórias”, defende a deputada, que é formada em Direito, procuradora concursada da Câmara Municipal de Angra dos Reis e mãe de duas meninas.

Também receberão homenagens durante a sessão solene a Reitora da Universidade Cândido Mendes, Andreya Navarro; a Secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar; a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros; a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Rosângela Gomes; e a Presidente da Faetec, Caroline Alves.

As celebrações pelo Março Violeta serão realizadas ainda na cidade de Miracema (21/03) e em Angra dos Reis (28/03), quan do haverá homenagens a mulheres com trabalho de destaque em diversas áreas.

A deputada Célia Jordão é também autora do Programa de Informação sobre a Política de Combate à Discriminação de Mulheres no Mercado de Trabalho no Estado do Rio de Janeiro e da Lei 9662/2022, que estabelece nas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) e nos Centros de Geração de Emprego e Renda a reserva de vagas para mulheres vítimas de violência doméstica.