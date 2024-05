Celulares roubados em dias de jogos no Maracanã eram levados para outros estados

Rio de Janeiro – Investigações da Polícia Civil do Rio em conjunto com agentes de Santa Catarina, no Sul do Brasil, apontam que grande parte dos celulares roubados e furtados em dias de jogos no Maracanã, na Zona Norte do Rio, eram levados para outros estados.

Na quinta-feira passada (23), policiais civis aprenderam vários celulares e prenderam um receptador em Santa Catarina, para onde eram levados partes dos aparelhos roubados.

Ainda segundo as investigações, a quadrilha também fazia envios para Belém, no estado do Pará. O objetivo do grupo era encaminhar os materiais para venda em países da América do Sul, onde eles não poderiam ser mais rastreados.

Após a apreensão, os celulares foram devolvidos aos proprietários no Rio de Janeiro. As investigações continuam na 18ª DP (Praça da Bandeira) para identificar o restante da organização criminosa. Com informações do jornal ‘O DIA’.