Cemaden prevê tempo estável com chuvas moderadas a forte na região

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 10:41 horas

Sul Fluminense – De acordo com o Cemaden (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro), a quinta feira, 19, será de tempo instável no estado do Rio de Janeiro. Há previsão de chuva moderada a ocasionalmente forte a qualquer momento do dia. Os ventos estarão moderados a fortes.

Na Costa Verde: Céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte a qualquer momento. A temperatura máxima prevista é de 26°C e os ventos estarão moderados.

Na região do Sul Fluminense: Céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte a qualquer momento. A temperatura máxima prevista é de 27°C e os ventos estarão moderados.

Região

Angra dos Reis

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Angra dos Reis, Lauro Oliveira, não houve registros de ocorrência de deslizamento nem alagamento nas últimas 24 h. O coordenador afirma que a Defesa Civil segue monitorando toda a Costa e que, caso seja necessário, serviços como acionamento de sirenes e SMS, serão utilizados. ”Graças a Deus não tivemos nenhuma ocorrência nas últimas 24h. Medimos através dos pluviômetros, 40 mm no Parque Mambucaba. Está tudo sobre controle. Temos previsões de chuva forte para as próximas horas, inclusive amanhã (20). Estamos mantendo a população informada e caso haja qualquer alteração, estaremos informando a população que já é treinada, através de SMS”, disse.

Porto Real

Em Porto Real a defesa civil informou que choveu 14 milímetros de chuva na região. De acordo com a defesa civil, foi emitido sinal de alerta via SMS para os moradores do município cadastrados no número 14199.

Segundo o diretor da defesa civil de Porto Real, Leandro Augusto de Souza, as ocorrências mais graves ocorreram na segunda feira, onde três árvores foram arrancadas e três residências foram destelhadas.

– Desde segunda feira que não registramos mais ocorrências. Lembrando que a defesa civil de Porto Real tem um pluviômetro automático e cinco semiautomáticos, sendo necessário que o agente vá ao local para realizar a leitura – ressaltou.

Segundo Leandro, a equipe da defesa civil está diariamente nas ruas fazendo a leitura nos locais visitados. ‘No momento temos apenas uma área de risco mapeada pelo DRM-RJ(Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro), mas até o momento não há nenhuma ocorrência nesta área”, afirmou.

Resende

Em Resende, a defesa civil através de seu diretor Flávio Germano, informou que até o momento não há registros de ocorrências no município e está tudo normal. “A previsão de chuvas para hoje é de 50mm para as próximas 24h. E no momento os níveis dos Rios estão normais” ressaltou.

Itatiaia

A Defesa Civil de Itatiaia, ligada à Secretaria de Ordem Pública, informou que redobrou a atenção com as tempestades tão comuns nessa época do ano. De acordo com o plantão do órgão, não houve registros de ocorrências nas últimas 48 horas, porém o monitoramento tem sido constante, principalmente nas áreas de risco e rios, no município. O nível dos rios, está normal, até o momento.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Valdair do Nascimento, nesta quarta-feira (18), choveu cerca de 35 mm e a previsão é que hoje (19), possa chover 50 mm. Em caso de emergências, a população pode acionar a Defesa Civil que fica localizada na Secretaria de Ordem Pública, junto à Rodoviária Municipal, localizada na Estrada do Parque Nacional. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e o telefone de contato 199 e (24) 3352-1151. Aos sábados, domingos e feriados o órgão pode ser acionado 24 horas através do telefone da Guarda Civil Municipal 153 ou (24) 3352-6752.