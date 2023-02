CEMEI Santa Dulce dos Pobres será inaugurado em Angra - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2023, 19:13 horas

Creche no Centro da cidade vai atender 180 crianças, num total de 12 turmas

Angra dos Reis – Será inaugurada nesta quinta-feira (16), às 11h, a nova unidade de educação infantil da rede pública municipal de ensino de Angra dos Reis, o CEMEI Santa Dulce dos Pobres. Localizada na Rua Antônia de Vilhena, no Centro, a creche era um desejo antigo dos moradores da região.

Quase todas as 180 vagas disponíveis já estão preenchidas. No total, serão 12 turmas: 2 de berçário, 4 de atividades I e 6 de atividades II. O espaço contará com 20 funcionários, divididos entre equipe técnica, berçaristas, cozinheiras, auxiliares e psicóloga. O local atenderá a crianças de 1 a 3 anos.

As salas recém-reformadas e adaptadas contam com novos eletrodomésticos e mobiliários, como mesas, cadeiras, aparelhos de ar-condicionado, smart TVs e modems com conexão de internet wi-fi. Além das salas de aula e banheiros, o espaço também possui dois pátios e uma lavanderia.

– Com o novo CEMEI, poderemos atender a diversos morros do Centro e até de outros bairros mais distantes. É uma grande conquista para a educação infantil municipal. O local foi todo reestruturado, os espaços passaram por adaptações e foram pintados e reformados. Ele representa um ganho sem precedentes para o município – comentou Ana Paula Cardial, gestora do novo CEMEI.

O nome da nova unidade – Santa Dulce dos Pobres – foi uma reivindicação da comunidade católica junto ao Executivo e à Câmara de Vereadores.

A inauguração contará com a presença do prefeito Fernando Jordão e dos secretários de Governo, Claudio Ferreti, e de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato, além de demais funcionários da equipe técnica da secretaria e do novo espaço.