Cemitério é reaberto em Barra do Piraí

Matéria publicada em 2 de novembro de 2021, 11:00 horas

Devido a atos de vandalismo, cemitério ficou fechado na manhã desta terça-feira Dia de Finados

Barra do Piraí – O Cemitério Santa Rosa já está liberado para visitações. O local ficou fechado nas primeiras horas do Dia de Finados por conta de atos de vandalismo nesta madrugada, dia 2, onde nove lápides foram danificadas. Por conta desse fator, a manhã do Dia de Finados foi comprometida. A Secretaria de Serviços Públicos, acionou a Polícia Civil, e de acordo com o diretor de Serviços Funerários e Cemitério, Marcos Antônio de Souza Medeiros, ossos e restos mortais foram jogados para fora de nove túmulos.

“Imediatamente, acionados a Polícia Civil. Peritos estiveram no local e analisaram este ato, que já está sendo investigado. Acreditamos não ser nada relacionado a alguma religião, mas sim um ato de vandalismo mesmo, de pessoas mal intencionadas. Mesmo assim, o local já está aberto para a visitação e lembranças”, frisa.

O prefeito Mario Esteves lamentou o ocorrido e está pedindo providências. “Fatos como este já haviam sido descartados há muitos anos, em Barra do Piraí, onde existia essa infeliz prática. Lamentamos o que aconteceu, principalmente por ser, hoje, um dia de saudades, respeito e dor para muitas pessoas que perderam seus entes. Vamos até o fim para pegar esses criminosos. Violação de túmulo é crime”, aponta Esteves.