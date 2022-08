Cemitério Municipal de Barra Mansa autoriza que cão seja enterrado em jazigo perpétuo de família

Matéria publicada em 18 de agosto de 2022, 17:00 horas

Barra Mansa – O corpo da cadelinha Nina estava aguardando desde o dia 16 em uma câmara de armazenamento de animais em Resende, pertencente a uma empresa privada especializada no crematório de animais, para ser cremada e encaminhada ao Cemitério Municipal de Barra Mansa, que forneceu hoje a permissão para ser enterrada no local.

A cadelinha Nina morreu devido a complicações relacionadas com sua idade avançada, tendo vivido até os 18 anos de idade.

De acordo com a família responsável pelo animal, todos os documentos necessários foram encaminhados para os responsáveis que trabalham no Cemitério Municipal de Barra Mansa, que forneceu a permissão para que, após a cremação, as cinzas da cadelinha pudessem ser colocadas no jazigo perpétuo da família.