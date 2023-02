Cemitério Municipal de Barra Mansa implanta serviço de assistência social - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2023, 16:19 horas

Inicialmente o atendimento será oferecido na unidade do Centro

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa implantou o serviço de assistência social, que vai oferecer a humanização no atendimento ao público e o amparo às famílias que perderam seus entes queridos. A ação vai funcionar de segunda a segunda no Cemitério Municipal, localizado no Centro, e vai proporcionar avanços nos serviços oferecidos e necessários em momentos delicados para as famílias.

De acordo com secretário da pasta, Fanuel Fernando, o principal objetivo para este ano é auxiliar os munícipes no momento de fragilidade. “A pedido do prefeito Rodrigo Drable, nós já implantamos diversas melhorias, como a volta do velório 24 horas.

Agora teremos auxilio com uma profissional de assistência social, que inicialmente será oferecido no cemitério do Centro, mas em breve será estendido aos demais cemitérios”, disse Fanuel.

Além do novo serviço de atendimento, a Prefeitura também está intensificando a manutenção e a limpeza dos quatro cemitérios do município (Centro, Amparo, Floriano e Rialto).