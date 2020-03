Cemitério Municipal de Barra Mansa reduz capacidade de pessoas nas capelas

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 16:42 horas

Barra Mansa – A partir desta quarta-feira (18), a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa, através da administração do Cemitério Municipal, determinou que os velórios no município serão acompanhados pela quantidade máxima de cinco pessoas por capela, sendo que as mesmas poderão se revezar. A Pasta informa que a medida está sendo seguida conforme orientação das secretarias de Desenvolvimento Social e de Saúde do Rio de Janeiro.