Cemitério municipal de Barra Mansa recebe diversas melhorias para o Dia de Finados

Matéria publicada em 28 de outubro de 2021, 16:26 horas

Além de receber manutenção e pintura, o local está sendo preparado para atender a população com segurança

Barra Mansa- Com o objetivo de já estar tudo pronto para o feriado de Finados, na próxima terça-feira, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, está realizando no Cemitério Municipal, localizado no Centro da cidade, uma série de melhorias e se organizando para receber as pessoas que forem ao local prestar homenagens aos seus entes queridos.

Nas últimas semanas, o Cemitério recebeu intervenções como capina, recuperação dos muros, limpeza, além de pintura interna e externa. De acordo com o secretário da pasta, Jota Chagas, as obras realizadas estão atendendo aos pedidos feitos pela própria população. “Uma das maiores reclamações das pessoas era com relação à limpeza e roçada. Estamos realizando a manutenção, deixando tudo limpo e organizado para a população, revitalizamos 100% da área interna e externa”, explicou.

Além das obras, o local está se preparando para receber um público maior do que no último ano. “Com um número maior de vacinados, temos a expectativa de receber mais pessoas do que no último feriado. Neste dia estaremos com cerca de 40 funcionários, devidamente uniformizados, para poder auxiliar e dar apoio à população no que ela precisar. Também faremos a instalação de barracas”, destacou.

Apesar de Barra Mansa estar com a vacinação avançada, o secretário ressalta que as pessoas que forem ao local devem continuar seguindo as medidas de prevenção estabelecidas pelos protocolos de saúde. “Pedimos para que as pessoas venham de máscaras, sigam com o distanciamento e evitem levar as crianças, elas não estão proibidas de frequentar o local, mas pedimos para evitar levá-las. Estaremos disponibilizando locais com água e sabão para a higiene das mãos, assim como álcool em gel, e até máscaras para aqueles que tiverem algum problema com a sua”, disse.

E além das preocupações com a Covid-19, outro ponto de atenção é com relação da proliferação do mosquito aedes aegypti. “Outro pedido que queremos fazer à população é que não utilize recipientes para flores e velas que possam acumular água, para evitar doenças como dengue, zika e chikungunya, que são transmitidas pelo mesmo vetor”, alertou.

De acordo com a Funerária Municipal, neste dia o funcionamento do Cemitério será das 08h às 17h, a programação religiosa ficará sob a responsabilidade de cada igreja, mas a estrutura para receber as celebrações estará preparada. “Este ano estaremos disponibilizando três tendas a mais para atender as igrejas, não será permitido estacionar dentro do cemitério e estaremos também com o apoio da Guarda Municipal”, lembrou.