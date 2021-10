Cemitério municipal de Porto Real é preparado para atender a população no Dia de Finados

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 18:04 horas

Porto Real- Preocupado em seguir todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, a Prefeitura de Porto Real preparou um esquema todo especial para receber os parentes e amigos para as homenagens aos entes queridos que já faleceram no cemitério municipal.

Com o apoio da secretaria de ordem pública e defesa civil, agentes da guarda civil municipal vão estar presentes para garantir que tudo ocorra dentro da normalidade.

Para melhor atender quem for visitar seu ente querido no dia 02, a secretaria de Obras do município realizou diversas melhorias, entre elas a limpeza do local, capina, roçada, pintura dos muros e dos jazigos. De acordo com a direção do cemitério são esperados aproximadamente 300 visitantes ao longo do dia, que poderão se organizar entre 07h, horário de abertura, até às 16:30 no fechamento dos portões.

Mesmo com o número elevado de munícipes vacinados, um esquema de proteção ao coronavírus será montado, com sabonete líquido, álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras para entrar no cemitério, mantendo o que já é realizado em todos os setores públicos do município.

A Prefeitura ainda informou, que será realizada uma missa às 08:00h, com a instalação de tenda e colocação de cadeiras para os visitantes acompanharem a missa, além do apoio de 3 funcionários orientando e localizando os jazigos dos entes queridos dos visitantes.