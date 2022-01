Censo Previdenciário termina nesta sexta-feira em Barra Mansa

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2022, 17:00 horas

Servidores ativos, inativos e pensionistas da Administração Municipal precisam participar do recadastramento para não ter o pagamento suspenso. Prazo não será prorrogado

Barra Mansa – O Fundo de Previdência Social de Barra Mansa (Previbam) alerta os servidores ativos, inativos e pensionistas da Administração Municipal sobre o prazo para a realização do Censo Previdenciário. O recadastramento segue até as 17h desta sexta-feira, dia 14, no térreo do Centro Administrativo. Para participar é necessária a realização de agendamento prévio através site: agendacenso.com.br/barramansa. A documentação necessária pode ser conferida através deste mesmo endereço eletrônico.

O Censo já foi prorrogado no fim de dezembro e não terá o prazo estendido novamente. Quem não participar terá o pagamento suspenso, conforme previsto no Decreto Municipal n° 10.432/21.

Segundo a coordenadora Administrativo Financeiro do Previbam, Bianca Martins Rodrigues, até esta quarta-feira, dia 12, 15% dos servidores ainda não tinham participado da pesquisa. “Das pessoas que ainda não compareceram para a realização do Censo, a maioria é composta por servidores inativos e pensionistas. Estamos ligando para os que ainda não fizeram, e que estão com telefone atualizado na base de dados, para dar ciência e explicar sobre o Censo. Este prazo não será prorrogado”, ressaltou a coordenadora.

O Censo Previdenciário funciona como prova de vida, garantindo benefícios previdenciários e a proteção da família do servidor. O cumprimento regular é uma obrigação legal (artigos 3º e 4º da Lei nº 10.887/2004) de manter atualizadas as informações previdenciárias de servidores municipais, servidores ativos e não efetivos e pensionistas.

A presidente do Fundo Previdenciário de Barra Mansa (Previbam), Denise Gomes, falou sobre a importância do censo previdenciário. “Um dos objetivos é a atualização de toda base de dados do Regime Próprio de Previdência Social, englobando seus segurados: servidores efetivos, inativos (aposentados), pensionistas e seus dependentes. E, tem por finalidade formar uma base cadastral fidedigna para: preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário local, realizar as reavaliações atuariais, conceder benefícios previdenciários, fins de compensação previdenciária, projetos de educação previdenciária, atender exigências de programas e sistemas federais”, explicou.

O recadastramento vai atualizar os dados compatíveis para a base do Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regime Próprio de Previdência Social (CNIS – RPPS), para o Sistema Previdenciário de Gestão de Regime Públicos de Previdência Social (SIPREV/Gestão) e pelo sistema de Gestão Previdenciária utilizada pelo Fundo de Previdência Social de Barra Mansa.

Serviço:

Censo Previdenciário

Prazo final: 14/01/2022

Agendamento prévio: agendacenso.com.br/barramansa

Local: Térreo da Prefeitura (Rua Luis Ponce, 263, Centro)

Horário: 8h às 17h