Centenas de valencianos prestigiam inauguração do ‘Natal Brilhante’

Matéria publicada em 24 de novembro de 2021, 16:26 horas

Valença- Na noite desta terça-feira (23), centenas de valencianos acompanharam a inauguração da decoração natalina, que contou com a ligação do lindo “túnel Iluminado” em toda extensão da Rua dos Mineiros até a Catedral de Nossa Senhora da Glória.

O Prefeito de Valença Fernandinho Graça, juntamente com o Presidente da ACIVA, Luiz Henrique Magalhães, o Vice-prefeito, Hélio Suzano, o Presidente da Fundação UNIFAA, Antônio Carlos Dahbar Arbex, vereadores, assessores do Prefeito, empresários patrocinadores e convidados, com muita alegria e emoção deram as boas-vindas ao Natal Brilhante 2021 para toda população valenciana.

A tradicional árvore de Natal, e a Casa do Papai Noel na Praça da Bandeira, foi uma das grandes atrações da festa, onde os pais e as crianças ficaram encantados tirando fotos.

O Casarão na esquina da rua Padre Luna, também recebeu em sua fachada a iluminação do Natal. No centro da Rua dos Mineiros, o destaque é para um enorme enfeite, simbolizando uma bola natalina com acesso ao seu interior, recebeu uma decoração especial e diversas pessoas faziam sua self ou fotografava os filhos e amigos.

“A magia do Natal tomou conta da cidade nesta terça-feira”, destacou o prefeito de Valença.