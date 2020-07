Central de Monitoramento do Coronavírus em Resende realiza mais de dez mil atendimentos durante pandemia

Resende – A Secretaria Municipal de Resende está acompanhando todos os casos da Covid-19 no município, além de tomar medidas necessárias para o combate ao novo coronavírus. Até o momento foram realizados mais de dez mil atendimentos pela Central de Monitoramento do Coronavírus no município.

De acordo com a prefeitura, muitas vezes a mesma pessoa é atendida mais de uma vez, ou seja, um mesmo paciente pode ser responsável por mais de um contato. Neste total, também se juntam os atendimentos feitos aos contactantes.

A Vigilância em Saúde, através das equipes de Epidemiologia, e pela Atenção Primária, por meio das Equipes de Saúde da Família, bem como através de uma plataforma online conhecida como “Monitora COVID”, realizam os acompanhamentos. O trabalho também conta com o apoio de funcionários do CEREST e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Durante o acompanhamento, são realizadas chamadas por telefone ou videochamadas e são enviadas mensagens de texto por WhatsApp aos pacientes atendidos no Centro de Triagem do Hospital de Emergência.

O serviço de monitoramento realiza o acompanhamento clínico dos pacientes suspeitos e confirmados, como também de quem manteve contato com estas pessoas. Ele também busca agendar exames, controlar os resultados, informar e orientar, além de elaborar relatórios e estatísticas de monitoramento.

Segundo a prefeitura, foram feitos mais de oito mil contatos entre a equipe e os pacientes por telefone e mais de três mil por outros meios.

Equipes da Epidemiologia e Saúde em Família monitoram os pacientes infectados pelo coronavírus para verificar o quadro de saúde e também sua evolução. Em seguida é iniciada uma etapa para localizar as pessoas que tiveram algum contato com os infectados nos últimos dias. Por fim, todos são monitorados e orientados a entrar em quarentena no período de 14 dias.

Plataforma digital

Além deste monitoramento por telefone, a Prefeitura disponibiliza um sistema para pacientes que vão até o Centro de Triagem do Hospital de Emergência. Os técnicos recebem os dados dos pacientes que chegam à tenda do hospital e mais tarde entra em contato com a pessoa pela plataforma “Monitora COVID” por mensagem por WhatsApp para fazer o monitoramento. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que os pacientes mantenham os dados de contato atualizados e corretos para garantir o atendimento.