Centro Cardiológico de Volta Redonda registra aumento no número de consultas e exames no primeiro trimestre de 2025

Volta Redonda – Referência para milhares de pessoas com problemas de saúde ligados ao coração, o Centro Cardiológico Camilo Riker Furtado, em Volta Redonda, registrou, no primeiro trimestre de 2025, aumento no número de consultas e exames ofertados pela unidade da rede pública municipal, em relação ao mesmo período de 2024. Faltando pouco mais de um mês para completar dois anos de funcionamento, o centro cardiológico, localizado no bairro Aterrado, funciona de segunda a quinta-feira, das 7h às 18h, e às sextas-feiras, das 7h às 17h, para o atendimento de pacientes cardiológicos do município referenciados pelas unidades da Atenção Primária em Saúde.

De acordo com o levantamento feito pela unidade da secretaria de Saúde (SMS), o número de consultas entre janeiro e março deste ano foi de 6.438, somadas as de retorno e as consultas feitas pela primeira vez. Isso representa um aumento de 36% em relação ao primeiro trimestre de 2024, quando foram registradas 4.723 consultas – incluindo cardiologia, endocrinologista e risco cirúrgico.

Em relação aos exames, houve um crescimento de 5,2% no comparativo entre os primeiros trimestres de 2024 e 2025: no ano passado foram feitos 1.981 exames, contra 2.085 este ano. Dentre os procedimentos, o levantamento mostra que em 2025 foram realizados 1.059 ecocardiogramas transtorácicos; 95 Mapas (Monitorização Ambulatorial de Pressão Arterial); 550 testes de esforço; 115 eletrocardiogramas (ECG); e o Holter 24 horas, com 266.

Estrutura

Para alcançar esses números, o Centro Cardiológico oferece uma estrutura composta por consultórios; e salas exclusivas de ergometria (teste de esforço), eletrocardiograma/Holter/Mapa, ecocardiograma e reabilitação cardíaca. O local atende à demanda da secretaria de Saúde, reunindo em um mesmo local as consultas, exames e a parte de reabilitação, sendo possível, dessa forma, agilizar o atendimento dos pacientes, que podem realizar alguns dos exames no próprio dia de suas consultas. Isso elimina a necessidade de agendamento – ou, pelo menos, com a marcação imediatamente após o atendimento com o especialista, como no caso da fisioterapia de reabilitação cardíaca.

Quanto ao pessoal, o Centro Cardiológico Camilo Riker Furtado conta com uma equipe formada por dois endocrinologistas e nove cardiologistas da Rede Municipal de Saúde que atendem pelo SUS (Sistema Único de Saúde) – dois deles responsáveis pelo risco cirúrgico dos pacientes que são encaminhados. Todos os pacientes que procuram a unidade passam antes das consultas pelo acolhimento feito pelas técnicas de enfermagem, que inclui aferição da pressão arterial e o hemoglicoteste, que mede o nível de glicose no sangue, além do IMC (Índice de Massa Corpórea).