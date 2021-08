Centro Cultural de Angra dos Reis apresenta programação variada

Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 12:18 horas

Um dos destaques do mês de agosto é o lançamento do documentário do duo musical Feito Café

Angra dos Reis – O mês de agosto chegou com atrações variadas no Centro Cultural Theophilo Massad, espaço administrado pela Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio da Prefeitura de Angra. Terá apresentação de dança, lançamento de documentário, espetáculo teatral e o início da oficina de teatro.

Na quarta-feira (4), às 15h, acontece a aula inicial da oficina de teatro “Primeiro Ato”, comandada por Maykon Renan. Serão duas turmas por semana, a outra também é na quarta, mas às 18h. No total, 40 alunos estão inscritos.

Na sexta (6), sábado (7) e domingo (8) será a vez do espetáculo “Gente que dança é feliz”, da academia de dança Camila Nelis, às 19h. A classificação etária é livre e a entrada gratuita.

Nos dias 12 e 13 de agosto a atração será a peça de teatro “Antes da chuva cair”. Com sessões às 19h30, a classificação etária é de 12 anos e a entrada é um quilo de alimento não perecível.

Fechando a programação deste mês, no dia 14 de agosto, haverá o lançamento do documentário “Stand-Up Drama: um disco para ouvir, assistir e aprender”, sobre a gravação do 1º álbum do duo musical Feito Café, Stand-up Drama. Serão duas sessões, uma às 19h45 e a outra às 20h45. O evento vai acontecer na Sala de Vídeo, com entrada gratuita e classificação livre.

– O Teatro Municipal de Angra dos Reis é um dos espaços mais lindos que temos em nossa cidade. E faz parte das políticas públicas culturais da Secretaria de Cultura preencher sua agenda com várias atividades que envolvam a comunidade cultural e também a população. Queremos nossos equipamentos culturais com vida – destacou o secretário-executivo de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara.