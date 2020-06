Centro Cultural Fundação CSN estreia programação especial na web

Matéria publicada em 12 de junho de 2020, 14:37 horas

Agenda “Fora do Eixo” busca expandir o alcance das ações do espaço cultural de Volta Redonda, tecendo uma conexão com artistas de todo o país

Volta Redonda – O cenário de pandemia está desafiando as instituições culturais do país a se reinventarem para continuar difundindo sua programação e estar junto do público. O Centro Cultural Fundação CSN, espaço democrático que acolhe variadas manifestações artísticas em Volta Redonda (RJ), também preparou uma programação especial para este período.

A agenda “Fora do Eixo” foi pensada para acolher ações da cultura popular de artistas locais e tecer uma conexão com artistas e produções de outras regiões do país, proporcionando maior alcance às linguagens artísticas presentes nas periferias das grandes cidades, como o slam e o grafite, mas também de locais fora do eixo Rio-São Paulo. A programação será composta por exposições virtuais, lives, podcasts, oficinas, documentários, dentre outras linguagens.

“O Fora do Eixo é uma extensão do trabalho já realizado no centro cultural. No momento, ele toma uma proporção maior e tece uma conexão com produções artísticas de outras cidades do Brasil. Seremos presenteados com a riqueza cultural apresentada por uma variedade de artistas nesta programação”, avalia Giane de Carvalho, coordenadora do Centro Cultural Fundação CSN.

A programação do “Fora do Eixo” terá início em 13 de junho, às 14h, com a live Diálogos da MPB, que terá participação de Fernando Anitelli, do grupo paulistano O Teatro Mágico, e da cantora Sara Bentes, e será transmitida pelas redes sociais do Centro Cultural Fundação CSN.

Sara Bentes é uma cantora, compositora e atriz premiada internacionalmente, com shows e participações em festivais de arte nos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Suécia, Turquia, Tailândia e Argentina. Sua experiência na música passeia pela MPB, samba, choro, música infantil e música internacional.

No dia 14, às 14h, a cultura nerd toma conta da agenda “Fora do Eixo”, com o evento online LiveCon 2020, realizado em parceria com o grupo Akai que terá painéis de debate, concursos de K-Pop e Cosplay, além de torneio de games e show.

O painel Quadrinhos terá a participação especial de Rodney Buchemi, quadrinhista brasileiro que teve a honra de trabalhar com Stan Lee e foi publicado pela Marvel e DC Comics. Já o painel temático sobre o novo filme do Thor e o futuro do MCU terá a presença de Mauro Horta, enquanto Fernando Caruso, Rafael Studart e Ulisses Matos, integrantes do grupo Três Elementos, participam do painel sobre o futuro da franquia Star Wars.

A agenda “Fora do Eixo” do Centro Cultural é uma realização da Fundação CSN, com patrocínio máster da CSN e patrocínio da MRS e Grupo Sotreq, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Confira algumas das ações do “Fora do Eixo”:

Parceria Slam Viral: batalha de poesia falada, completamente online e inclusiva. Serão duas edições, sendo uma Nacional e outra Internacional, com duas seletivas e uma final transmitidas ao vivo. A edição Nacional acontece nos dias 4 e 5 de julho, enquanto a Internacional, com países falantes da língua portuguesa, será realizada em 1 e 2 de agosto. Ao final, será produzido um livro com as poesias que se destacarem.

Oficinas online: serão oferecidos ao público oficinas de desenho, abordando os diversos segmentos da linguagem, de modelagem de peças de cerâmica e de produção de fotografia.

Diálogos na Música: lives com a participação de artistas locais e de artistas brasileiros fora do eixo, trazendo ao público uma conversa boa sobre as produções da música brasileira em seus diversos gêneros musicais.

Podcast Educação e Cultura: o programa realizado com o antropólogo, folclorista e educador Tião Rocha trará um aprofundamento reflexivo sobre a forma de perceber e entender a educação pelo afeto.

Websérie Prosa de Rádio: uma conversa descontraída com o público, a partir do Acervo da Rádio Siderúrgica Nacional, abordando desdobramentos políticos, estéticos, culturais e a produção musical de artistas nacionais e estrangeiros, trazendo curiosidades sobre acontecimentos da época.

Cine Escada: exibição de documentários brasileiros realizados por meio do Histórias que Ficam, da Fundação CSN, programa de consultoria, fomento e difusão do documentário brasileiro. Foi criado com o objetivo de ser um edital de audiovisual de excelência, que contempla toda a cadeia produtiva: do desenvolvimento do projeto até a exibição dos documentários.

Educativo para crianças: programação infantil para alegrar os domingos, com contação de histórias, construção de brinquedos, jogos interativos, desenhos e outras atividades.

Exposições: será possível visitar virtualmente a mostra “Narrativas do Barro”, que traz um recorte das 519 peças de cerâmica apresentadas na Sala Serge e Stella Daniel, e a mostra fotográfica “Beleza e Contraste”, com registros do fotógrafo J.R. Duran do interior da Usina Presidente Vargas, da CSN, em Volta Redonda.