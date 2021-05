Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 13:04 horas

O Centro Cultural Fundação CSN marca presença na 19ª Semana Nacional de Museus, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), entre 17 e 23 de maio. A Semana acontece todo ano em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, 18 de maio, com objetivo de promover, divulgar, valorizar e aumentar o público visitante em museus brasileiros. Em 2021, a edição traz uma reflexão sobre “O futuro dos museus: recuperar e reimaginar” e acontece em todas as regiões do país, com 660 museus participantes e mais de 1700 eventos.

O Centro Cultural Fundação CSN preparou uma programação online especial para a semana com oficinas, lives musicais, apresentação teatral, visita virtual a exposição e muito mais, no Youtube e Facebook do Centro Cultural Fundação CSN. Para conferir a programação completa da semana, acesse o guia: http://eventos.museus.gov.br/docs/19SEMANA/Guia_da_Programacao_19SNM.pdf

O Centro Cultural Fundação CSN promove ações gratuitas e multidisciplinares voltado para a formação e difusão de arte, localizado em Volta Redonda- RJ e disponibiliza toda sua programação em formato virtual no site: www.centroculturalfcsnorg.br . Conta com o patrocínio máster da CSN, patrocínio da MRS, Grupo Sotreq e Alelo e apoio da Lei de Incentivo à Cultura.

Confira a programação do Centro Cultural que integra a 19ª Semana Nacional de Museus:

Eventos

Sala Serge e Stella Daniel – Um olhar sobre a cultura popular

Data: 17/05, 10h

Transmissão: Facebook e Youtube do Centro Cultural Fundação CSN

O Centro Cultural preparou uma visita especial na Sala Serge e Stella Daniel. Na visita virtual, o público terá contato com produções de ceramistas de vários estados do Brasil e com a riqueza da nossa cultura popular. Em especial, conheceremos um pouco da história de Mestre Vitalino, ceramista que traduz em suas peças a riqueza do nordeste brasileiro.

Sala Desenhista Mangá, com Irlayne Silveira

Data: 18/05, 10h

Transmissão: Facebook e Youtube do Centro Cultural Fundação CSN

A Sala Desenhista traz Irlayne Silveira, graduado em Artes Visuais e professor de desenho em diversas linguagens como mangá, comics, desenho digital, entre outros, para compartilhar uma oficina voltada para a linguagem do mangá.

A oficina é composta pela parte teórica, onde Irlayne apresenta a origem do mangá, passando pelos principais fundadores modernos do estilo como, Osamu Tesuka, Shorato Ishinomori e Go Nagai. Na prática, Irlayne apresenta as técnicas básicas para construção de rosto e corpo de um personagem.

Samba do Abacateiro

Data: 19/05, 19h

Transmissão: Youtube do Centro Cultural Fundação CSN

No mês de maio, o Samba do Abacateiro relembra a roda presencial no Centro Cultural Fundação CSN, apresentando a poesia de compositores que fazem parte da trajetória do movimento.

A live conta com Ed Zambroni (violão), Igor Bravo (cavaco), Mestre André (pandeiro) e a participação de Ciron Silva (violão 7 cordas). Também conta com a presença virtual de Leandro Tolentino, o Tolen, apresentando um pouco da sua trajetória na música e suas composições.

Oficina de fotografia com o uso do celular

Data: 20/05, 14h

Transmissão: Youtube e Facebook do Centro Cultural Fundação CSN

A oficina de fotografia será dividida em duas partes, a parte teórica contará com Ana Balarin, apresentando a história da fotografia e a transição do analógico para o digital até a contemporaneidade. E a parte prática, com Tiana Polioga, sobre a criação de fotografias com celular, utilizando materiais translúcidos para criação de filtros analógicos.

“O Caminho Meu”, com Luis Lima Japão

Data: 21/05, 19h

Transmissão: Youtube do Centro Cultural Fundação CSN

Luis Lima Japão, músico, compositor e produtor cultural, nascido em Resende (RJ), apresenta na live o projeto “O Caminho Meu”, o artista interpreta canções autorais, que vão do samba ao jazz, mostrando as influências que recebeu durante seus 21 anos de carreira musical.

Japão destacou-se no cenário musical como percussionista acompanhando grandes artistas como, Elton Medeiros, Jards Macalé, Baby do Brasil, Marvio Ciribelli, Ju Cassou, Bernard Fines, entre outros.

Apresentação teatral com a Cia de Bonecos Boca de Cena

Data: 22/05, 19h

Transmissão: Youtube do Centro Cultural Fundação CSN

A Cia Boca de Cena apresenta o espetáculo Doar, uma apresentação teatral de bonecos inspirada no conto de Shel Silverstein.

Um humano tem como sua melhor amiga uma árvore e ela, sem medir esforços, sempre o proporciona bons momentos por toda vida. A essência poética é trabalhada a partir da linguagem lúdica e popular, característica da Cia Boca de Cena.