Centro Cultural Fundação CSN tem programação especial para o mês da Mulher - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de março de 2023, 18:43 horas

Serão diversas oficinais culturais ministradas por mulheres e abertas ao público

Volta Redonda – “Por Todas Nós” é uma ação desenvolvida pelo Centro Cultural Fundação CSN que oferece ao público geral atividades artísticas desenvolvidas por mulheres. As inscrições para as práticas, que acontecem entre os dias 20 e 31 de março, no espaço da instituição, podem ser feitas presencialmente, na secretaria do Centro Cultural, ou ainda pelo telefone (24) 3343-3990 ou pelo e-mail [email protected]

Tendo como ponto de partida o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Centro Cultural oferecerá oficinas de dança, teatro, música, literatura, fotografia e gastronomia com mulheres ministrando todas as atividades.

Abrindo a agenda cultural, na segunda-feira (20), às 19h, a atriz e professora Carla Marques oferecerá a oficina de teatro, que trará um panorama de dispositivos e caminhos para a criação artística a partir do trabalho dos princípios de ação e ativação dos corpos. Voltada para artistas e pessoas interessadas em criar, a proposta de Carla convidará os participantes a destravar bloqueios para a criatividade, destacando as etapas do processo de criação, iluminando as potencialidades de cada indivíduo por meio de prática física, discussão de textos, trocas sobre materiais criativos e compartilhamento de procedimentos de criação. A prática também acontecerá nos dias 21 e 23 de março, no mesmo horário.

Sarah Hopkins, artista multidisciplinar e graduanda em design pela UNIFOA, ministrará a Oficina de Desenho. Desde 2019 empreende através de suas pinturas e com sua loja on-line. Atualmente, Sarah pinta telas e paredes, e expõe suas obras na região Sul-Fluminense. Na atividade, que acontece no dia 22 de março (quarta-feira),a artista compartilhará com o público sobre seu caminho como mulher e profissional, discorrendo sobre as técnicas de lettering e muralismo. Ela também instigará os participantes a criara partir das duas linguagens.

Maria Geralda estudou na Escola de música Santa Cecília e participou da Banda Experimental da CSN. No dia 24 de março (sexta-feira), às 19h, ela conduzirá a Oficina de Música Técnica Vocal, que será dividida em dois momentos distintos: o primeiro abordará elementos como relaxamento, aquecimento, exercícios de técnica falada e cantada, dinâmicas corporais e exercícios rítmicos; já na segunda parte, serão trabalhados a vocalização e desenvolvimento de uma pequena peça.

Para o final de semana, o Centro Cultural disponibilizará uma Oficina de Gastronomia, que acontece no dia 25 (sábado), às 19h. Joélita Gonçalves, professora e empreendedora na área gastronômica que já participou do programa Mais Você com suas delícias, ensinará na oficina de Páscoa Gourmet o processo do preparo de ovos de colher, passando pela confecção da casca até a decoração final do chocolate.

No dia 28 (terça-feira), às 14h, acontecerá a Oficina de Fotografia. Quem conduzirá o público será Letícia Rolletcoaster, fotógrafa que ambiciona entregar ao mundo histórias de pessoas por meio do seu olhar e de sua lente. A dinâmica da aula será direcionada para redes sociais, trazendo para os participantes dicas sobre composição, iluminação com led, flash e luz natural. Leticía ensinará, ainda, sobre poses, direção e uso de objetos que podem ajudar a compor uma foto.

Já no dia 30, às 14h, acontece a Oficina de Literatura. Jéssica Regina, mulher preta, mãe, poeta e palestrante, será a responsável pela atividade. A oficina prevê a criação de textos a partir do reconhecimento das identidades individuais e das emoções. Partindo da premissa “somos o que sentimos”, ela convidará o público a transformar em textos os sentimentos e características que observam em si mesmos. Os participantes serão provocados a responder uma pergunta: “Quem é você?” e será proposta uma reflexão coletiva sobre auto identificação e sobre como cada um se enxerga enquanto ser único.

Fechando a programação especial, acontece, no dia 31, a Oficina de Dança, que será ministrada por Paloma Salume, mulher trans, atriz e modelo. A atividade abordará um misto de ritmos, como funk, samba, axé, brega funk e pisadinha, e está programada para as 19h.