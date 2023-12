Centro de Alzheimer de Volta Redonda é citado em livro sobre atenção à pessoa idosa

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda, mais uma vez, é referência na assistência social. Desta vez, o trabalho que é realizado no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro-Dia Synval Santos foi reconhecido pela Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) e Sociedade Brasileira de Geriatra e Gerontologia Rio de Janeiro (SBGGRJ), e por isso ganhou um capítulo na segunda edição do livro “A prática do serviço social na atenção à pessoa idosa”.

Para a elaboração do livro foram convidados especialistas de várias frentes de atuação junto à pessoa idosa para, num compilado de 18 capítulos, fornecerem informações no campo da produção científica que ampliem as frentes de saber e de ações na perspectiva de um envelhecimento global e igualitário. O livro servirá ainda para subsidiar acadêmicos e profissionais de todas as áreas da geriatria e gerontologia.

Pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o Centro de Alzheimer de Volta Redonda é apresentado no capítulo 17 e leva ao leitor a experiência exitosa e única no país no atendimento aos idosos com Alzheimer dentro da assistência social.

A secretária municipal de Assistência Social, Carla Duarte, lembra que o Centro Dia para Idosos com Alzheimer e Familiares, inaugurado durante o quarto mandato do prefeito Antonio Francisco Neto, em 2014, é uma iniciativa pioneira.

“Somos o único serviço público voltado para idosos com Alzheimer e seus familiares da América Latina. Receber esse reconhecimento coloca o município, definitivamente, como referência para os demais no cuidado com os idosos”, afirmou a secretária.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Especial da SMAS, Mariana Pimenta, a iniciativa é o reflexo do excelente trabalho realizado na unidade.

“Ver o trabalho do Centro-Dia Synval Santos sendo reconhecido pela UERJ, através da Unati, é ter a certeza de que estamos no caminho certo. Não posso deixar de engrandecer o trabalho realizado pela equipe da unidade, pois todas as ações são pensadas e executadas visando atender a todos os idosos e seus familiares com qualidade, profissionalismo e muito afeto”, disse a diretora.

A coordenadora do Centro de Alzheimer, Danielle Freire, que escreveu o texto referente ao equipamento de Volta Redonda, ressalta a importância do livro.

“O convite para compor um capítulo do livro representa a possibilidade de alcançar, numa esfera nacional, um combo de informações e oportunidades de fomento e criação de uma política pública para a população idosa. Todo leitor será capaz de identificar a grandiosidade dos impactos que a modalidade dia é capaz de promover às famílias e seus idosos. Poder estar entre tantos especialistas nos insere no contexto macro de boas referências a serem multiplicadas”, disse a coordenadora.

O livro

A segunda edição de “A prática do serviço social na atenção à pessoa idosa” traz a atualização de alguns capítulos da primeira edição e novos capítulos com assuntos relevantes para a atuação não somente de assistentes sociais, mas também para todos os profissionais que atuam com a população que envelhece ou com capacitação de profissionais na área do envelhecimento.

Trata-se de uma obra com alcance multidisciplinar escrita por assistentes sociais, profissionais da psicologia, do direito e da sociologia que exercem, há alguns anos, sua prática em ambulatórios de saúde, espaços de convivência, conselhos de direito, na gestão e nos equipamentos de assistência social, na gestão da educação gerontologia, no judiciário e em espaços voltados para a pesquisa no campo de envelhecimento.

Estrutura e atendimento

O Centro-Dia para Idosos com Alzheimer e Familiares fica na Rua 548, número 101, no bairro Jardim Paraíba, ocupando uma área construída de 870 metros quadrados. A unidade possui dois andares com recepção; três salas de atividades; duas salas de repouso (com TV, lavabo e banheiros adaptados); sala de acolhimento; sala da diretoria e equipe; sala para equipe de apoio; cozinha; refeitório; área de convivência coberta; área para caminhada; área externa; banheiros masculino e feminino adaptados; e auditório para 50 pessoas, entre outras.

O local tem capacidade para atender até 100 pessoas, que serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, e os idosos são atendidos duas vezes por semana. O objetivo é promover a convivência e ampliar as relações sociais, evitando o isolamento social e a sobrecarga familiar. As atividades coletivas são coordenadas por assistente social, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O serviço ainda fornece cinco refeições ao dia e prevê transporte gratuito para os idosos, seguindo critérios de inclusão e necessidade das famílias.

Entre as oficinas desenvolvidas no local estão as sócio-ocupacionais e do movimento (com terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e educadores físicos e social); música; memória; linguagem; comportamento e atividade da vida diária, com objetivo de preservar a qualidade de vida, autonomia e independência dos usuários; lúdica; aeróbica, que trabalha a parte muscular e de socialização entre eles; trabalho em grupo para manutenção do tônus muscular; alongamento; movimentos com cadência para funcionalidade junto com a socialização.