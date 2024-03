Centro de Atendimento Integrado do UniFOA recebe mulheres para aulas de hidroginástica

Volta Redonda – Na tarde da última terça-feira (19), o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), em atividade organizada pelo curso de Educação Física, recebeu 30 mulheres para aulas de hidroginástica na piscina da policlínica, no campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços.

A iniciativa faz parte da parceria da Fundação Oswaldo Aranha com o Centro de Atendimento Integrado Oswaldo Aranha (CAI/AO), e visa realizar atendimento com atividades físicas às pacientes do centro, com intuito de potencializar a integração dessas mulheres às relações sociais.

Todas elas fazem parte do programa do CAI/AO, que acolhe mulheres em situação de rua, violência doméstica ou que não possuem o suporte familiar necessário para estarem integradas à sociedade. A parceria com o UniFOA faz parte de projetos da instituição em promover atividades externas ao Centro de Atendimento, como forma de incentivá-las à prática de exercício físico alinhado ao acolhimento da comunidade.

Durante a iniciativa, que acontecerá uma vez por semana, o curso de Educação Física pretende atender semanalmente, pelo menos 25 pacientes do CAI/AO, até o final do ano. Durante as aulas, as mulheres integradas ao programa serão estimuladas física e cognitivamente, com movimentos primários e simples da hidroginástica, como elevação de pernas e saltos embaixo d’agua.

O curso de Educação Física também recrutou quatro estudantes que, sob a supervisão da professora Christian Junqueira, auxiliarão cada uma das mulheres participantes a executarem corretamente os movimentos e para que se sintam acolhidas ao longo do projeto.