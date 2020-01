Centro de especialidades odontológicas de Resende será revitalizado

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 08:09 horas

Reforma vai ampliar o número de consultórios e trará novos equipamentos odontológicos

Resende – A prefeitura de Resende iniciará obras de revitalização no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) no bairro Cidade Alegria (CEO), nas próximas semanas. O objetivo é reformar e transformar a estrutura do local através do programa “Revitaliza Resende”.

Atualmente, o local está com rachaduras aparentes, indicando situação de precariedade, por conta do desgaste e das marcas do tempo. A unidade já enfrentava problemas com infiltrações, mofo e goteiras.

Obras

As obras vão ampliar o número de consultórios, cinco para sete. A mudança pretende refletir no número de atendimentos. A unidade receberá uma norma da Vigilância Sanitária, que prevê um espaço específico e separado para sala de expurgo e sala de esterilização.

Equipes farão uma rede elétrica específica para o CEO para garantir segurança aos funcionários e a quem utiliza os serviços do centro odontológico.

A unidade também receberá novos equipamentos, como cadeira odontológica, pedal de comando, mesa do equipo, refletor, mocho, aparelho de Raio-X, fotopolemizador, ultrassonografia e bomba de vácuo.

Atendimentos

Durante a intervenção, os serviços e especialidades oferecidos pela unidade serão transferidos para o Centro de Especialidades Odontológicas do Centro, na Rua Doutor João Maria, número 56.

A unidade no Centro também está recebendo revitalizações, porém as obras já estão em fase final e segundo a prefeitura não vão prejudicar os atendimentos.

Os interessados em receber algum serviço no CEO, deve fazer o agendamento pelo acompanhamento de uma unidade básica de saúde, que vai encaminhar o atendimento para o CEO.